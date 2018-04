Ravenna Sudtirol/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna Sudtirol info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B, oggi domenica 29 aprile 2018 ore 14.30.

Ravenna Sudtirol, diretta dal signor Francesco Luciani della sezione Aia di Roma 1, si gioca oggi pomeriggio domenica 29 aprile 2018 alle ore 14.30 per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B, in contemporanea a tutte le altre sfide del gruppo in questo penultimo turno della stagione regolare. Il Ravenna ha 42 punti in classifica: in questo momento dunque i romagnoli sarebbero esclusi dalla zona playoff, che sarà riservata alle prime dieci classificate. Questa ambita zona dista però solamente un punto, di conseguenza i giochi sono apertissimi e naturalmente il Ravenna ce la può ancora fare. Oggi però non sarà una partita facile, perché in Romagna arriverà il Sudtirol: la squadra di Bolzano è quarta con 49 punti ed è già certa di disputare i playoff, ma in questo caso l’obiettivo è quello di ottenere la posizione migliore possibile, perché non va dimenticato che si potrebbe essere esentati dai primi turni di questa lunga post-season ed è proprio questo l’obiettivo cui ambisce il Sudtirol.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match Ravenna Sudtirol in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita - come tutti i match della stagione di Serie C - in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA SUDTIROL

Proviamo a vedere adesso le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio di Ravenna. Per i romagnoli disegniamo un 3-5-2 con Venturi fra i pali, protetto dalla linea a tre con i difensori Capitanio, Venturini e Lelj; a centrocampo Magrini esterno destro, Ballardini sulla fascia sinistra, in mezzo Papa supportato dalle due mezzali Selleri e Palermo. Infine De Sena e Broso dovrebbero formare la coppia d’attacco. La replica del Sudtirol dovrebbe affidarsi a uno speculare 3-5-2 con Erlic, Frascatore e Vinetot a comporre la retroguardia a tre davanti al portiere Offredi; capitan Fink perno della mediana fra le mezzali Broh e Berardocco, Tait esterno destro e Zanchi sulla fascia sinistra; in attacco invece dovremmo vedere la coppia formata da Gyasi e Costantino.

QUOTE E SCOMMESSE

Si annuncia equilibratissima la sfida tra Ravenna Sudtirol. Il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai vede infatti differenze decisamente ridotte fra le tre possibilità. Infatti il segno 1 per la vittoria del Ravenna è proposto alla quota di 2,60; si sale poi alla quota di 2,90 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X, per poi scendere di nuovo in caso di un colpaccio in trasferta del Sudtirol, dal momento che l’eventuale segno 2 pagherebbe 2,65 volte la posta in palio a chi crede nelle possibilità degli altoatesini.

