Reggiana Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana Padova info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B, big-match di domenica 29 aprile 2018.

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Reggiana Padova, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana Padova, diretta dal signor Giacomo Camplone della sezione Aia di Pescara, si gioca oggi pomeriggio domenica 29 aprile 2018 alle ore 14.30, orario unico per tutte le partite valevoli per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Si tratta del big-match del gruppo fra la Reggiana terza a quota 51 punti e il Padova capolista con 59 punti, anche se il fatto che i veneti abbiano già conquistato la matematica certezza della promozione toglie un po’ di fascino a questa grande sfida. Il Padova dunque può vivere con la massima serenità l’ostica trasferta al Mapei Stadium, quasi come fosse un tributo al tanto atteso ritorno in Serie B; il peso della responsabilità ricadrà invece tutto sulla Reggiana, che deve cercare la posizione migliore possibile in vista dei playoff, una sorta di ‘campionato nel campionato’ dove una buona griglia e l’esenzione dai primi turni possono fare naturalmente molto comodo agli emiliani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match Reggiana Padova in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita - come tutti i match della stagione di Serie C - in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PADOVA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo presso il Mapei Stadium? Scopriamolo insieme. Per la Reggiana disegniamo un 4-3-3 con Facchin in porta; in difesa Lombardo terzino destro, Rozzio e Panizzi centrali, Ghiringhelli a sinistra; nel terzetto di centrocampo capitan Genevier fra le due mezzali Bovo e Carlini, mentre in attacco gli esterni Cattaneo a destra e Cesarini a sinistra assisteranno il centravanti Altinier. Per il Padova ecco invece un 4-3-1-2 con il portiere Bindi protetto dai centrali Cappelletti e Ravanelli, con Salviato terzino destro e Trevisan a sinistra. A centrocampo ci attendiamo il terzetto con Mazzocco, Pinzi e Mandorlini, mentre Belingheri agirà come trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Guidone e Capello.

QUOTE E SCOMMESSE

Si annuncia favorevole ai padroni di casa la partita tra Reggiana e Padova, forse perché solo i padroni di casa hanno ancora qualcosa da chiedere al campionato. Il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai pende dalla parte degli emiliani ed infatti il segno 1 per la vittoria della Reggiana è proposto alla quota di 1,70; si sale poi alla quota di 3,15 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X; un colpaccio in trasferta del Padova viene invece considerato forse più difficile del previsto, dal momento che l’eventuale segno 2 pagherebbe 5,00 volte la posta in palio a chi crede nelle possibilità dei veneti.

© Riproduzione Riservata.