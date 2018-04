Renate Fermana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate Fermana info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B, oggi domenica 29 aprile 2018 ore 14.30.

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Renate-Fermana, LaPresse

Renate Fermana, diretta dal signor Alessio Clerico della sezione Aia di Torino, si gioca oggi pomeriggio domenica 29 aprile 2018 alle ore 14.30. Siamo giunti alla trentasettesima giornata del campionato di Serie C nel girone B, vige dunque la contemporaneità di tutte le sfide del gruppo in questo penultimo turno della stagione regolare. Il Renate ha 44 punti in classifica e fa parte del folto gruppo di numerose formazioni racchiuse nello spazio di pochi punti che si giocheranno le ultime posizioni valide per accedere ai playoff: i brianzoli in questo momento sono noni e dunque dentro, ma tutto è possibile, da una posizione decisamente migliore (fino al quinto posto si può ancora arrivare) fino all’esclusione dalle prime dieci e dunque da questi tanto ambiti spareggi. La Fermana invece ha 38 punti, in questo momento sarebbe fuori sia dai playoff sia dai playout: i marchigiani dovrebbero dunque essere esclusi sia dai sogni sia dai pericoli, ma la graduatoria è ancora talmente corta che i calcoli sarà meglio farli solamente al termine degli incontri di oggi pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match Renate Fermana in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita - come tutti i match della stagione di Serie C - in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE FERMANA

Adesso concentriamo la nostra attenzione sulle probabili formazioni per la partita che andrà in scena in Lombardia. Per il Renate padrone di casa puntiamo sul 4-3-3 con Di Gregorio fra i pali; in difesa Anghileri terzino destro, i centrali Di Gennaro e Teso e il terzino sinistro Vannucci; nel terzetto di centrocampo ecco Pavan come perno fra le mezzali Simonetti e Palma, mentre in attacco ci attendiamo De Luca prima punta fra le due ali, Finocchio a destra e Lunetta a sinistra. Per i marchigiani disegniamo invece un 3-4-1-2 con Ginestra fra i pali e davanti a lui la retroguardia a tre con Gennari, capitan Comotto e Saporetti; in mediana la coppia formata da Capece e Doninelli, esterno destro in assenza dello squalificato Petrucci potrebbe essere Ciarmela, mentre a sinistra agirà Sperotto. Sulla trequarti ecco Da Silva in appoggio alla coppia di attaccanti formata da Sansovini e Cognigni.

QUOTE E SCOMMESSE

Si annuncia piuttosto favorevole ai padroni di casa la sfida tra Renate e Fermana. Il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai vede infatti il segno 1 per la vittoria casalinga del Renate proposto alla quota di 1,95; si sale poi alla quota di 3,05 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X, mentre salirebbe ancora di più in caso di un colpaccio in trasferta della Fermana, dal momento che l’eventuale segno 2 pagherebbe 3,80 volte la posta in palio a chi crede nelle possibilità dei marchigiani.

