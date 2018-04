Rende Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Calabresi verso i play off, pugliesi verso la salvezza

29 aprile 2018 Stefano Belli

Rende, arriva l'Andria (foto LaPresse)

Rende-Andria, diretta dal signor Santoro di Messina, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Perdendo in casa contro il Matera nell'ultima partita di campionato disputata, l'Andria ha mancato l'occasione per mettere in cassaforte l'obiettivo della salvezza diretta, particolarmente importante considerando le condizioni di partenza della stagione dei pugliesi, che hanno arrancato a lungo nei bassifondi della classifica. La retrocessione diretta dell'Akragas ha agevolato di molto il compito dei nerazzurri nella rincorsa per la permanenza tra i professionisti, ed ora l'Andria, con quattro punti di vantaggio sulla Paganese terzultima nella classifica del girone C di Serie C, dovrà provare a chiudere i conti contro un Rende che è reduce però probabilmente dalla giornata più esaltante della propria stagione.

Vincere tre a zero in trasferta nel sentitissimo derby contro il Cosenza ha rappresentato probabilmente la ciliegina sulla torta per i biancorossi, che hanno peraltro agganciato il Monopoli al quinto posto (oltre ad aver controsorpassato i cugini rosoblu) e vedono vicino anche l'obiettivo dei play off. I gol di Actis Goretta, Viteritti e Gigliotti allo stadio San Vito rappresentano senz'altro una pagina da ricordare per i tifosi del Rende, che dando continuità al risultato del derby potrebbero vedere anche la loro squadra chiudere la stagione lottando per la Serie B nella post season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE ANDRIA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Marco Lorenzon di Rende. I padroni di casa calabresi scenderanno in campo con De Brasi in porta e Pambianchi, Marchio e Sanzone titolari nella difesa a tre. Viteritti sarà l'esterno di fascia destra e Marchio il laterale mancino di centrocampo, con Gigliotti, Rossini e Franco che partiranno titolari nella zona centrale della linea mediana. In attacco, confermato il tandem offensivo con l'argentino Actis Goretta e Vivacqua. Risponderà l'Andria con Cilli tra i pali e Abruzzese, Colella e Celli schierati dal primo minuto nella difesa a tre. Fascia destra affidata a Tartaglia, mentre sulla corsia laterale di sinistra sarà schierato Lancini. A centrocampo, nella zona centrale, spazio a Quinto, Piccinni ed Esposito, mentre in attacco faranno coppia Lattanzio e Taurino.

TATTICA E PRECEDENTI

Bruno Trocini e Aldo Papagni, rispettivamente allenatori di Rende ed Andria, schiereranno le due squadre con lo stesso modulo, 3-5-2 sia per i calabresi, sia per i pugliesi. Il match d'andata di questo campionato, disputato presso lo stadio Degli Ulivi di Andria, è terminato tre a uno per i padroni di casa biancazzurri: vantaggio del Rende siglato da Ricciardo, poi ribaltato dalle reti di Scaringella, Tiritiello ed Esposito. L'ultimo precedente a Rende risale al 1 aprile 2007 nel campionato di Serie C/2, con vittoria per quattro a zero della formazione calabrese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei calabresi quotata 1.90 da Snai, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.10 da Bet365 e l'affermazione in trasferta pugliese viene quotata 4.20 da William Hill. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.30 e 1.54.

© Riproduzione Riservata.