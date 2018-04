Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (35^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 35^ giornata. Tanti verdetti attesi nelle otto sfide in programma (oggi 29 aprile)

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie A, 35^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A si accinge a vivere un'altra domenica emozionante, con ben otto partite in programma per la 35^ giornata del massimo campionato, arrivato al suo quartultimo turno. L’inizio è stato di lusso con i due anticipi di ieri, Roma Chievo e Inter Juventus, ma oggi ci attendono tante altre emozioni su ben quattro fasce orarie: alle ore 12.30 Crotone Sassuolo apre la domenica; ecco poi alle ore 15.00 Atalanta-Genoa, Benevento-Udinese, Bologna-Milan, Sampdoria-Cagliari e Verona-Spal; alle ore 18.00 il primo posticipo sarà Fiorentina-Napoli, infine alle ore 20.45 l’appuntamento sarà con Torino-Lazio. Scudetto, qualificazione alla Champions League, alla Europa League e salvezza: sono quattro i fronti aperti e tutti molto interessanti, ogni partita avrà il suo motivo d’interesse.

SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Chievo a parte, tutte le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza scenderanno in campo oggi, dunque ci sembra doveroso fare il punto sulla sempre bollente corsa per evitare la retrocessione. Le speranze sono ormai finite per il Benevento, che però ha già ampiamente dimostrato di essere in grado di infastidire chiunque: l’Udinese è avvisata, non sarà facile ripartire dopo undici sconfitte consecutive e chissà se l’arrivo in panchina di Igor Tudor riuscirà a dare all’Udinese i benefici sperati per evitare una retrocessione che sarebbe clamorosa per una squadra che a gennaio sognava addirittura l’Europa League. Altre due sfide caldissime saranno Crotone Sassuolo e Verona Spal: i neroverdi emiliani sono vicinissimi alla salvezza, ma allo Scida non sarà per niente facile contro un Crotone che anche quest’anno sembra rifiorire a primavera; al Bentegodi invece sarà l’ultima spiaggia per i padroni di casa dell’Hellas, ma certamente nemmeno i ferraresi potranno permettersi passi falsi. Penultima contro terzultima, basterebbe dire questo per capire l’importanza della posta in palio. Infine il Cagliari, altra squadra che sembrava tranquilla ma non lo è: la trasferta a Marassi contro la Sampdoria non sarà facile, ma urge fare punti.

LA LOTTA EUROPA LEAGUE

L’accenno alla Sampdoria ci consente di passare a parlare della lotta per l’Europa League, che vedrà in campo oggi tutte le squadre coinvolte. In primo piano c’è l’Atalanta, che sembra la squadra più in forma, vola verso una seconda qualificazione consecutiva che farebbe storia e deve sfruttare il turno casalingo sulla carta favorevole contro un Genoa già salvo. Sotto i riflettori c’è però il Milan, ad un passo da un flop clamoroso: dopo avere investito circa 240 milioni di euro nella scorsa estate, rischia seriamente di fare ancora peggio dell’anno scorso. Per i rossoneri dunque urge invertire la tendenza e tornare alla vittoria fin da oggi, in casa del Bologna del grande ex Roberto Donadoni. Detto della Sampdoria, che dovrà comunque stare attenta ad un Cagliari affamato di punti in ottica salvezza, è chiaro che il compito più difficile toccherà alla Fiorentina, che sarà alle prese con un Napoli che sogna lo scudetto dopo il colpaccio di domenica scorsa allo Stadium. Per una volta dunque la Viola avrà il tifo della Juventus; più “normale” sarà invece stasera il tifo di romanisti e interisti per il Torino contro la Lazio, anche se dovuto naturalmente alla speranza di bloccare la rivale biancoceleste nella corsa alla Champions League più che all’ultima chance granata di tornare in corsa per un posto in Europa League.

RISULTATI SERIE A, 35^ GIORNATA

ore 12.30

Crotone Sassuolo

ore 15.00

Atalanta-Genoa

Benevento-Udinese

Bologna-Milan

Sampdoria-Cagliari

Verona-Spal

ore 18.00

Fiorentina-Napoli

ore 20.45

Torino-Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 88

Napoli 84

Roma, 70

Lazio 67

Inter 66

Atalanta 55

Milan 54

Sampdoria, Fiorentina 51

Torino 47

Genoa 41

Bologna 39

Sassuolo 37

Cagliari, Udinese 33

Crotone, Chievo 31

Spal 29

Verona 25

Benevento* 17

* retrocesso in Serie B

© Riproduzione Riservata.