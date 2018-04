Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score della partite. Gironi B e C (37^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite attese oggi 29 aprile per i gironi B e C. Prevista la contemporaneità dei match per ogni gruppo.

29 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Serie C - LaPresse

Il campionato della Serie C torna in campo anche oggi domenica 29 aprile 2018: sotto i riflettori eco quindi la 37^ giornata del gironi B e C, la penultima del regular season. Agli inizi di maggio infatti avranno luogo i play off promozione come i play out per decidere la retrocessione di qualche club nella quarta serie italiana. Ecco quindi che questi saranno i penultimi tre punti messi in palio e che potrebbero decidere in maniera significativa le sorti di tante squadre oggi chiamate in campo. Da segnalare, prima di esaminare il programma come pure la situazione nelle varie classifiche del campionato di Serie C, che proprio nella 37^ giornata varrà il principio della contemporaneità. Viste le numerose situazioni delicate registrate all’interno delle rispettive graduatorie dei gironi, per ogni gruppo tutti i match saranno disputati alla medesima ora.

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE E I RISULTATI

IL GIRONE B

Per quanto riguarda il girone B della Serie C, vediamo bene che tutti i 8 match in programma per la 37^ giornata avranno luogo alle ore 14,30. Ecco quindi che gli incontri saranno: Fano-Teramo, Feralpisalò-Triestina, Mestre-Santarcangelo, Ravenna-Sudtirol, Reggiana-Padova, Renate-Fermana, Sambenedettese-Albinoleffe e Vicenza-Bassano. Dando poi un occhio alla classifica vediamo che per il girone B è già tempo di verdetti: il primo in graduatoria Padova infatti è già sicuro della promozione nella serie cadetta, in virtù dei suoi 59 punti e del vantaggio di ben 7 lunghezze registrato dalla Sambenettedese, seconda classificata. E' invece situazione di grande incertezza nel fondo della graduatoria, visto che il Vicenza ultimo con 30 punti, registra appena tre lunghezze da Santarcangelo e Teramo, e dal Fano, tra i primi club a considerarsi “salvo”.

IL GIRONE C

Per il girone C invece, sempre in virtù della contemporaneità dei match, il fischio d’inizio è stato fissato su tutti i nove campi alle ore 17.30. Ecco quindi che a quell’ora avranno inizio Akragas-Fondi, Bisceglie-Casertana, Juve Stabia-Siracusa, Lecce-Paganese, Matera-Catania, Rende-Andria, Sicula Leonzio-Reggina, Trapani-Monopoli e V. Francavilla-Cosenza. Dando ora un occhio più da vicino alla classifica vediamo che è il Lecce il primo candidato, non confermato, alla promozione: i giallorossi infatti vantano 71 punti ma solo 4 lunghezze da Trapani e Catania, che inseguono a podio. Ben delineata invece la situazione ai gradini più bassi, dove Paganese, Fondi e Akragas sono già pronte a disputare i play out per la retrocessione, se non già sicuri di andare in Serie D l’anno prossimo.

CLASSIFICA SERIE C E RISULTATI

GIRONE B

Ore 14.30 Fano-Teramo

Ore 14.30 Feralpisalò-Triestina

Ore 14.30 Mestre-Santarcangelo

Ore 14.30 Ravenna-Sudtirol

Ore 14.30 Reggiana-Padova

Ore 14.30 Renate-Fermana

Ore 14.30 Sambenedettese-Albinoleffe

Ore 14.30 Vicenza-Bassano

CLASSIFICA

Padova 59

Sambenedettese 52

Reggiana 51

Sudtirol 49

Bassano 47

Mestre 46

Feralpisalò 46

Pordenone 45

Renate 44

Albinoleffe 43

Triestina 42

Ravenna 42

Fermana 38

Gubbio 36

Fano 34

Santarcangelo (-1) 33

Teramo 33

Vicenza (-4) 30

GIRONE C

Ore 17.30 Akragas-Fondi

Ore 17.30 Bisceglie-Casertana

Ore 17.30 Juve Stabia-Siracusa

Ore 17.30 Lecce-Paganese

Ore 17.30 Matera-Catania

Ore 17.30 Rende-Andria

Ore 17.30 Sicula Leonzio-Reggina

Ore 17.30 Trapani-Monopoli

Ore 17.30 V Francavilla-Cosenza

CLASSIFICA

Lecce 71

Trapani 67

Catania 67

Juve Stabia 51

Monopoli 49

Rende 49

Cosenza 48

Casertana 47

Virtus Francavilla 45

Sicula Leonzio 45

Siracusa (-5) 44

Matera (-9) 43

Catanzaro 40

Reggina 39

Bisceglie 39

Andria (-3) 36

Paganese 32

Fondi 27

Akragas (-9) 6









© Riproduzione Riservata.