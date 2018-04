Sambenedettese AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese AlbinoLeffe, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita delicata per i lombardi, che vogliono blindare i playoff

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sambenedettese AlbinoLeffe, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sambenedettese AlbinoLeffe verrà diretta dal signor Giovanni Ayroldi e, in programma alle ore 14:30 di domenica 29 aprile, è valida per la 37^ giornata del girone B della Serie C 2017-2018. Ormai si gioca solo per la posizione nei playoff: la pesante sconfitta dei marchigiani sul campo del Pordenone ha impedito di tenere aperta la lotta per la promozione diretta e il Padova è così salito in Serie B. Adesso la Sambenedettese prova a difendere il suo secondo posto nelle ultime due giornate, più arduo il compito dell’AlbinoLeffe che, attualmente decimo, deve serrare le fila per prendersi la post season e ha ancora due squadre da lasciare alle sue spalle, cosa che rende questa partita del Riviera delle Palme estremamente importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite di Serie C o quasi, Sambenedettese AlbinoLeffe non verrà trasmessa in diretta tv ma l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà sul portale elevensports.it, che fornisce ai possessori di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) la diretta streaming video acquistando il singolo evento oppure abbonandosi al servizio, che ha sostituito il vecchio Sportube.tv dal quale però si viene ancora indirizzati sulla nuova piattaforma.

I RISULTATI

Le ultime due sconfitte in trasferta hanno leggermente peggiorato il bilancio di una Sambenedettese che tuttavia è riuscita a fare meglio dello scorso anno, e che dunque non può che godere di un campionato positivo nel quale è rimasta in corsa per tutta la stagione per la promozione diretta. Adesso la parola d’ordine è rialzarsi dallo 0-4 di Pordenone: in senso specifico per risalire la corrente dopo una prestazione pessima, ma più in generale perchè appunto bisogna difendere il secondo posto dagli assalti di Reggiana e Sudtirol, e per farlo bisogna vincere le ultime due partite sperando magari che la Triestina sia già tranquilla (ovvero fuori dalla post season). Poi si penserà ai playoff, dove la Sambenedettese sarà chiamata a giocare un ruolo da protagonista; spera di farlo anche l’AlbinoLeffe, che entra nelle ultime due giornate con un punto di vantaggio su Triestina e Ravenna, avendo sfida diretta pari con i romagnoli ma a sfavore con i giuliani. L’ultima partita sarà in casa contro il Vicenza: è chiaro che i lombardi sperano nei tre punti interni per chiudere i giochi, ma servirebbe a poco se nel frattempo fosse arrivato il sorpasso da parte di una delle due. Il calendario diventa decisivo: la Triestina oggi affronta la Feralpisalò prima di ospitare appunto la Sambenedettese, il Ravenna ha Sudtirol in casa e Santarcangelo in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE ALBINOLEFFE

Qualche problema di formazione per Eziolino Capuano, che perde Alessandro Marchi e Miracoli per squalifica; entrambi comunque erano partiti dalla panchina, anzi il centrocampista non era nemmeno entrato (come il secondo portiere Irlian Ceka, espulso a Pordenone da bordo campo e con la regular season finita - tornerà per i playoff) e dunque il tecnico potrebbe comunque riproporre Stanco e Di Massimo davanti, con Gelonese e Candellori a formare la coppia centrale in mediana. Rapisarda e Tomi sono favoriti per agire sulle corsie; in difesa Patti e Mattia accompagnano capitan Conson, con Perina tra i pali. Massimiliano Alvini dovrebbe confermare l’AlbinoLeffe che ha battuto la Reggiana, chiudendo peraltro la corsa al primo posto nel girone B: Coser in porta, Gavazzi a comandare il reparto arretrato che si completa con Solerio e Zaffagnini, Giorgione e Gusu attenti a percorrere la rispettiva corsia in lungo e in largo. In mezzo, Di Ceglie sarà il playmaker coadiuvato da Gelli e Nichetti; potrebbe cambiare qualcosa in attacco, dove Antonio Montella è pronto a prendere il posto di uno tra Colombi e Kouko adattandosi a giocare come seconda punta, anche in mediana potrebbe trovare spazio Sbaffo.

QUOTE E PRONOSTICO

Il vantaggio nel pronostico va alla Sambenedettese, almeno secondo l’agenzia di scommesse Snai che ha fornito le quote per la partita: il segno 1 che identifica la vittoria della formazione marchigiana vale infatti 1,70 mentre siamo già a un valore di 4,50 per il segno 2, che invece dovrete giocare per il successo esterno dell’AlbinoLeffe. Per quanto riguarda il pareggio, come sempre è il segno X che dovrete giocare e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

