Sampdoria Cagliari/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Sampdoria Cagliari (LaPresse)

Sampdoria Cagliari sarà diretta dall’arbitro Abisso; la partita si gioca oggi, domenica 29 aprile, per la 35^ giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. La Sampdoria, con 51 punti in classifica, è sicuramente ancora in corsa per un posto nella prossima Europa League, tuttavia ultimamente i blucerchiati di Marco Giampaolo hanno un po’ rallentato il loro ritmo e di conseguenza oggi hanno bisogno di una vittoria per tenere viva la speranza, sfruttando anche il fattore campo dal momento che la Sampdoria a Marassi ha ottenuto ben 36 dei suoi 51 punti stagionali. Se i doriani sognano l’Europa, il Cagliari deve ancora lottare per salvarsi: i 33 punti finora raccolti dalla squadra di Diego Lopez in questo campionato ancora non bastano per dirsi tranquilli e servirà dunque uno sforzo in questo finale di stagione da parte dei rossoblù sardi, magari già a Genova, anche se come abbiamo visto fare punti al Ferraris è difficile per tutti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Cagliari sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita di oggi pomeriggio sarà dunque garantita su Sky Calcio 3 (il numero 253 della piattaforma), inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Ferraris anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI

Vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni per Sampdoria Cagliari. Fra i blucerchiati tornerà Silvestre alla guida della difesa, dove si segnala anche un possibile ballottaggio fra Strinic e Regini per il ruolo di terzino destro. A centrocampo ci saranno sicuramente Torreira e Praet, si giocano la terza maglia a disposizione Barreto e Linetty; qualche problema invece c’è in attacco, dove diversi giocatori non sono al top e di conseguenza potrebbe esserci un’occasione dal primo minuto per Kownacki al fianco di Quagliarella, con Ramirez alle loro spalle ad agire da trequartista. Nel Cagliari di Diego Lopez invece potrebbe esserci un dubbio per reparto: in difesa uno fra Pisacane e Romagna affiancherà Castan e Ceppitelli nella retroguardia a tre; a centrocampo, reparto imperniato su Cigarini e Barella, la maglia in bilico è quella fra Ionita e Lykogiannis, mentre in attacco Sau e Han sono in lotta per affiancare Pavoletti, naturalmente certo di essere il centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico ampiamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Sampdoria e Cagliari, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Sampdoria infatti pagherebbe 1,87 volte la posta in palio, mentre la quota sale e non di poco per la vittoria esterna del Cagliari, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 4,25. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Ferraris infatti è proposto a 3,60.

