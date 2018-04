Sicula Leonzio Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

29 aprile 2018 Stefano Belli

La Sicula Leonzio ospita la Reggina (foto LaPresse)

Sicula Leonzio-Reggina, diretta dal signor Cascone di Nocera Inferiore, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. La vittoria per due a zero in casa con l'Akragas fanalino di coda e già retrocesso, ha chiuso una nuova stagione ricca di patemi d'animo per la Reggina. Che come un anno fa, è riuscita comunque a garantirsi l'obiettivo della salvezza diretta, ma lo ha fatto faticando molto e senza riuscire ad entusiasmare davvero i tifosi che vedono ormai lontani i fasti della Serie A, frequentata abitualmente dalla formazione amaranto nel decennio scorso. Dall'altra parte c'è una Sicula Leonzio che vincendo in trasferta in casa della Paganese si è agganciata al nono posto nella classifica del girone C di Serie C, assieme alla Virtus Francavilla.

A due giornate dalla fine della regular season, la prospettiva della partecipazione ai play off è più che mai concreta per la formazione siciliana, che da matricola terribile si è tolta molte soddisfazioni strada facendo, battendo anche alcune grandi e dimostrandosi competitiva nel professionismo. Ritrovando anche nelle ultime settimane l'abbraccio del piccolo stadio di casa ristrutturato, l'Angelino Nobile che potrebbe essere il valore aggiunto e il regalo da vivere assieme ai tifosi nel caso si raggiungesse l'avventura nei play off. Con la salvezza matematica in tasca, la Reggina proverà comunque a chiudere positivamente il torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO REGGINA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini. I padroni di casa della Sicula Leonzio scenderanno in campo con Ciotti in porta (mancherà tra i pali il titolare Narciso, espulso nel match vinto dai siciliani in casa della Paganese), Aquilanti sarà l'esterno di fascia destra e Squillace l'esterno di fascia sinistra, mentre Gianola e Camilleri formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio per Marano, Esposito e Cozza, mentre in attacco partiranno dal primo minuto Bollino, Foggia e Gammone. Risponderà la Reggina con Cucchietti tra i pali e Pasqualoni, Laezza e Ferrani titolari nella difesa a tre. La corsia laterale di destra sarà affidata ad Armeno e il montenegrino Hadziosmanovic sarà invece il laterale mancino. La Camera, il brasiliano Mezavilla e Giuffrida giocheranno al centro della mediana, mentre Sparacello e Sciamanna faranno coppia sul fronte d'attaco.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori saranno il 4-3-3 per la Sicula Leonzio allenata da Aimo Diana ed il 3-5-2 per la Reggina guidata in panchina da Agenore Maurizi. Per quanto riguarda la sfida d'andata di questa stagione, la prima tra i professionisti con la Sicula Leonzio all'esordio in categoria, la formazione di Lentini si è imposta allo stadio Granillo di Reggio Calabria con un rotondo tre a zero, grazie alle reti messe a segno da Bollino su rigore e D'Angelo (doppietta).

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei siciliani quotata 1.80 da Snai, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.40 da William Hill e l'affermazione in trasferta calabrese viene quotata 4.33 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.25 e 1.57.

