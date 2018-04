Torino Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Granata ormai fuori dalla corsa all'Europa, biancocelesti a caccia del quarto posto

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Lazio, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Lazio, partita che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati, chiude il programma della 35^ giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di domenica 29 aprile. E’ una sfida che sa di Europa, ma per i granata le porte sono quasi chiuse: decimo posto con 8 punti da recuperare per il sesto posto e 7 per il settimo, dunque si tratta semplicemente di provare a vincerle tutte e sperare anche se, realisticamente, non ci sono più appigli. La Lazio invece resta in corsa con Roma e Inter per la qualificazione alla prossima Champions League: è padrona del suo destino, ma non può concedersi passi falsi perchè le distanze sono davvero serrate e anche solo pareggiando una delle partite restanti si rischierebbe seriamente di rimanere fuori dai giochi. Dunque come motivazioni la Lazio parte in vantaggio, ma la partita di questa sera potrebbe riservare tante emozioni e sorprese come del resto era successo all’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Lazio è trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: per il satellite i canali sono Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, con la possibilità di acquistare l’evento (codice 414590) in assenza di un abbonamento al pacchetto Calcio, per il digitale terrestre invece siamo su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà disponibile per gli abbonati il servizio di diretta streaming video, che si potrà attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e che viene garantito dalle applicazioni Sky Go e Premium Play.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il settimo posto sarà probabilmente utile per andare in Europa League, ma il Torino come detto non è vicino: la sconfitta di Bergamo in tal senso è stata decisiva, perchè i tre punti sul campo dell’Atalanta avrebbero compattato ancor più la zona europea e invece la vittoria degli orobici hanno scavato un solco che i granata dovrebbero andare a riprendere ospitando la Lazio e andando subito dopo a Napoli, contro una squadra lanciatissima verso lo scudetto. Questo, senza considerare la marcia delle avversarie: possiamo dire allora che il Torino si è svegliato troppo tardi e ha pagato a caro prezzo la flessione costata la panchina a Sinisa Mihajlovic, ma certo ha anche fallito qualche appuntamento importante con Walter Mazzarri (la sconfitta di Verona, quella interna contro la Fiorentina, i pareggi contro Genoa e Sassuolo). La Lazio deve riuscire in questo ultimo periodo a non essere preda della discontinuità: ha vinto quattro delle ultime cinque partite tornando a segnare a raffica (16 reti), ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo come accaduto tra fine gennaio e febbraio, con tre sconfitte consecutive ce hanno allontanato la possibilità di chiudere in anticipo il discorso. Simone Inzaghi vuole evitare di giocarsela all’ultima giornata con l’Inter, ma difficilmente succederà; l’obiettivo allora diventa quello di vincerle tutte per conservare comunque un vantaggio per gli ultimi 90 minuti della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO

Il Torino è senza Ansaldi squalificato, ma ritrova De Silvestri: sarà dunque lui ad agire sulla corsia destra con Molinaro schierato dall’altra parte, torna anche Baselli che si piazza al centro della mediana a fare coppia con Rincon. Il dubbio è Iago Falque: lo spagnolo ha fastidi muscolari e potrebbe non farcela, dunque l’alternativa è Edera (favorito su Niang) con Ljajic sicuro titolare a supporto di Belotti. In difesa non dovrebbe cambiare nulla: davanti a Sirigu si disporranno N’Koulou (in posizione centrale), Nicolas Burdisso e Emiliano Moretti, ancora ai box Lyanco come Barreca e Obi. Nella Lazio si rivedono Luis Alberto e Murgia: potrebbero giocare entrambi, lo spagnolo se la deve vedere con Felipe Anderson in grande forma mentre il giovane centrocampista prenderà il posto di Parolo che è indisponibile. Per il resto, Caceres resta favorito per completare una difesa che prevede De Vrij e Radu a protezione di Strakosha; Marusic e Lulic dovrebbero giocare sulle corsie con Lucas Leiva in mezzo, davanti chiaramente Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, che incrocia il fratello Vanja (portiere di riserva del Torino) schierato sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio con i favori del pronostico per la partita di Serie A: secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la vittoria della squadra biancoceleste vale infatti 1,70 contro il 4,75 che accompagna il successo interno del Torino. Ovviamente c’è anche la possibilità del pareggio: puntando sul segno X e azzeccando la previsione, con questo bookmaker il vostro guadano sulla sfida del Grande Torino sarebbe pari a 3,90 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

