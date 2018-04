Trapani Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siciliani a caccia del secondo posto dopo la vittoria del Catania

29 aprile 2018 Stefano Belli

Trapani, sfida interna con il Monopoli (foto LaPresse)

Trapani-Monopoli, diretta dal signor Schirru di Nichelino, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Per il Trapani l'ultima vittoria di Catania è stata importantissima in chiave secondo posto, nella classifica del girone C di Serie C. Successo che ha di fatto messo definitivamente su un piatto d'argento la promozione diretta per il Lecce: agganciando gli etnei e superandoli con lo scontro diretto favorevole, i granata hanno dimostrato però di voler affrontare molto seriamente i play off, pensando di avere tutte le carte in regola per riprendersi quella Serie B sfuggita solo un anno fa.

Per mantenere la seconda piazza, la squadra di Alessandro Calori non dovrà però sbagliare in queste ultime due giornate. Di fronte ci sarà un Monopoli ancora in lotta per il quarto posto, di sicuro ad un passo dalla matematica qualificazione ai play off, e che proverà a tornare alla vittoria dopo un solo punto raccolto nelle sfide contro Juve Stabia e Virtus Francavilla, anche se per i Gabbiani la qualificazione alla post season sarebbe un successo a prescindere dal piazzamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI MONOPOLI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Provinciale di Erice. I padroni di casa del Trapani scenderanno in campo con Furlan tra i pali e una difesa a tre schierata dal primo minuto con Fazio, Pagliarulo e Drudi. Marras sarà l'esterno laterale di fascia destra e Bastoni si muoverà invece sulla fascia sinistra, mentre al centro della mediana saranno schierati Scarsella, Corapi e Palumbo. In attacco mancherà Evacuo, espulso per doppia ammonizione nella vittoriosa trasferta di Catania. Al suo posto giocherà Ferretti al fianco di Murano nel tandem offensivo. Risponderà il Monopoli con Menegatti a difesa della porta e Mecadane, Ferrara e Bei titolari nella retroguardia a tre dei Gabbiani. L'argentino Scoppa, il greco Sounas e Longo saranno i centrali di centrocampo, mentre Rota sarà l'esterno laterale di destra e Donnarumma sarà impiegato come laterale mancino. In attacco, spazio a Palucci al fianco di Saraò, mentre mancherà per squalifica Salvemini, poiché espulso nell'ultimo match interno disputato contro la Virtus Francavilla.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, il 3-5-2 sarà la scelta tattica sia per il Trapani guidato in panchina da Alessandro Calori, sia per il Monopoli allenato da Giuseppe Scienza. Il match d'andata di questo campionato è terminato a reti bianche, zero a zero allo stadio Veneziani di Monopoli. Le due squadre si ritrovano di fronte allo stadio Provinciale di Erice per la seconda volta nella loro storia tra i professionisti: Trapani vincente tre a zero contro il Monopoli nell'unica altra sfida, datata 24 ottobre 1993.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei siciliani quotata 1.40 da Snai, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 4.25 da William Hill e l'affermazione in trasferta pugliese viene quotata 7.00 da Eurobet. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.02 e 1.70.

