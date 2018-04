Verona Spal/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicatissima sfida per la salvezza al Bentegodi, entrambe hanno necessità di vincere

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Verona Spal, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Verona Spal sarà diretta da Luca Banti, ed è una delle partite valide per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 15:00 di domenica 29 aprile. Sfida delicatissima al Bentegodi: entrambe si giocano le ultime possibilità di salvezza, sapendo di potercela ancora fare. Chiaramente più complicato il compito del Verona che, con 12 punti ancora disponibili, ne deve recuperare sei sul quartultimo posto; la Spal invece ha due sole lunghezze di ritardo, per tutto il campionato ha oscillato tra retrocessione e permanenza in Serie A e adesso ha bisogno di chiudere i conti in maniera positiva. La differenza sta nel fatto che se gli scaligeri dovessero perdere darebbero probabilmente l’addio alla lotta; una sconfitta per gli estensi sarebbe senza ombra di dubbio sanguinosa, ma non definitiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Spal è trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare, con appuntamento sul canale Sky Calcio 5 e possibilità, per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio, di acquistare il singolo evento utilizzando il codice 414556. Ricordiamo anche che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, semplicemente attivando su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone (si possono collegare fino a due apparecchi) l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Tre sconfitte consecutive per il Verona, e cinque nelle ultime sei: la società ha sempre scelto di dare fiducia a Fabio Pecchia, ed effettivamente gli scaligeri sono ancora in corsa ma raramente sono riusciti a trovare la giusta continuità. Nel girone di ritorno hanno fatto 12 punti: non sono pochi certamente, però le quattro vittorie sarebbero servite maggiormente se accompagnate da qualche pareggio, invece il Verona ha dimostrato di non avere mezze misure tanto da aver pareggiato appena quattro volte in tutta la stagione. La Spal ha esaurito contro la Roma la sua striscia positiva, fatta di due vittorie e sei pareggi: in otto turni gli estensi hanno fatto più punti di tutto il ritorno del Verona, dalla ventesima giornata i punti della Spal sono 16. Appena Vero è anche che la serie di partite pareggiate è sì servita per andare ad avvicinare il Crotone, ma non ha spostato il problema che rimane una classifica difficile e il fatto che adesso per salvarsi bisognerà fare due punti in più degli squali (la doppia sfida diretta è favorevole, e questo è sicuramente importante per Leonardo Semplici e i suoi ragazzi).

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SPAL

In mezzo tornano Buchel e Calvano, ma solo uno di loro potrebbe essere titolare e dipenderà dalle condizioni di romulo, che ha un problema alla caviglia. In mezzo a fare da frangifluttti sarà Franco Zuculini, Valoti invece verso una maglia di interno. In difesa si rivede Alex Ferrari che prende posto sula corsia destra come sempre, con Souprayen utilizzato dall’altra parte; la coppia centrale a protezione di Nicolas è formata da Antonio Caracciolo e Vukovic, davanti Verde (favorito su Aarons) e Fares con Cerci ancora una volta schierato da finto centravanti. Nel 3-5-2 della Spal manca Meret, e dunque Alfred Gomis torna titolare; potrebbe mancare anche Vicari, e allora si scalda Lorenco Simic che andrebbe a giocare come centrale difensivo supportato da Thiago Cionek e Felipe. In mezzo al campo Schiattarella favorito sull’ex Viviani per la regia, Kurtic e Alberto Grassi dovrebbero essere le due mezzali, recupera anche Antenucci che sarà in attacco con Paloschi (per lui quasi un derby visti i trascorsi nel Chievo). Sulle fasce dovrebbero agire Mattiello (idem come sopra) e l’insostituibile Manuel Lazzari.

QUOTE E PRONOSTICO

Troviamo favorita la Spal per questo spareggio salvezza: infatti la quota per il segno 1, secondo le previsioni fornite dall’agenzia di scommesse Snai, vale 3,35 contro il segno 2 che identifica il successo esterno degli estensi, dunque non c’è troppa differenza ma, pur giocando in casa, il Verona non è in vantaggio sulla carta. Per la partita del Bentegodi chiaramente potrete anche scommettere sull’eventualità del pareggio: se le cose dovessero andare in questo modo, la vostra vincita con questo bookmaker sarebbe di 3,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.