Vicenza Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Vicenza Bassano, partita che sarà diretta dal signor Vincenzo Fiorini, è valida per la 37^ giornata del girone C nel campionato di Serie C 2017-2018: allo stadio Romeo Menti squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 29 aprile. Penultima giornata della stagione regolare: il Bassano però chiude oggi avendo il turno di riposo tra una settimana, dunque con una sola partita a disposizione potrà soltanto aspirare al quarto posto in classifica, ma in realtà rischia addirittura di ritrovarsi sul fondo della griglia dei playoff anche vincendo oggi. Il Vicenza è ultimo: giocherà i playout a causa dei 4 punti di penalizzazione, a meno che non arrivino 4 o 6 punti con Teramo e Santarcangelo al palo. Scenario difficile ma non impossibile: per quanto riguarda il resto, bisognerà aspettare.

Come tutte le partite di Serie C o quasi, Vicenza Bassano non verrà trasmessa in diretta tv ma l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà sul portale elevensports.it, che fornisce ai possessori di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) la diretta streaming video acquistando il singolo evento oppure abbonandosi al servizio, che ha sostituito il vecchio Sportube.tv dal quale però si viene ancora indirizzati sulla nuova piattaforma.

Per quello che può contare, il Vicenza come detto può ancora salvarsi; tuttavia la penalizzazione e il crollo verticale in primavera hanno diminuito questa possibilità. I biancorossi non vincono da metà febbraio: da allora hanno raccolto quattro pareggi e sei sconfitte, allontanandosi dalla zona tranquilla della classifica e vedendo sostanzialmente segnato il cammino. Il fallimento invernale fa il resto: sono giorni decisivi per il club, che potrebbe ancora essere acquisito e salvato con la speranza di ripartire in ogni caso dalla Serie C, oppure scomparire come già accaduto al Modena all’inizio della stagione. Il Bassano approccia il derby con quattro sconfitte nelle ultime otto giornate; un calo di rendimento che mette a rischio le migliori posizioni nella griglia dei playoff. A conti fatti i giallorossi possono finire quarti nella migliore delle ipotesi (ma il Sudtirol dovrebbe fare un punto in due gare) ma addirittura decimi nella peggiore, la partecipazione ai playoff non dovrebbe essere a rischio per gli incroci del calendario e per il fatto che anche Feralpisalò e Pordenone hanno una sola partita da disputare. Sarà quindi una partita importante per entrambe, anche se sia il Vicenza che il Bassano stanno già guardando alla post season; in ogni caso si tratta di un derby, una sfida da vincere a prescindere da quale sia la situazione di classifica.

Franco Lerda conferma il 3-5-2 per il suo Vicenza: Valentini tra i pali, in difesa nessun dubbio con Milesi e Luca Crescenzi ad accompagnare il lavoro di Malomo. Spazio invece ad Alimi e Giraudo sulle fasce, con il compito di fare entrambe le fasi; a dare una mano saranno Giorno e Romizi schierati come mezzali, ma Salifu e Bangu si tengono pronti. De Giorgio può fare il playmaker basso come il trequartista, a seconda del momento della partita; in attacco ci saranno Nicola Ferrari e Giacomelli. Il Bassano di Giovanni Colella si dispone con lo schema ad albero di Natale: Tronco e Minesso accompagnano la prima punta (uno tra Fabbro e Abou Diop), mentre sulla linea mediana agiranno sicuramente Botta e Nicolò Bianchi, con Proia che invece vede la sua maglia insidiata dal giovane Zonta (scuola Inter). In difesa Andreoni e Karkalis saranno i terzini, coppia centrale formata invece da Pasini e Bizzotto che proteggeranno il portiere Grandi.

Chi parte favorito per questo derby? Secondo l’agenzia di scommesse Snai c’è grande equilibrio, ma il Bassano pare avere qualcosa in più: la quota per la sua vittoria, identificata dal segno 2, vale infatti 2,50 contro il 2,75 che accompagna il segno 1 per il successo interno del Vicenza, dunque siamo proprio a una differenza minima per una partita che non ha una chiarissima favorita. Il pareggio, che come sempre viene identificato dal segno X, è un’eventualità che con la Snai vi permetterebbe di guadagnare 2,90 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

