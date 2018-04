Video/ Ascoli Perugia (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata)

Video Ascoli Perugia (2-2): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. La doppietta di Cerri salva i grifoni al Cino e Lillo Del Duca.

Video Ascoli Perugia (LaPresse)

Ascoli e Perugia si prendono il punticino. Al Del Duca finisce due a due tra squadre che avevano bisogno di vincere per avvicinarsi ai propri obiettivi e che invece si sono dovute accontentare. Forfait dell'ultimo minuto per Mengoni in casa bianconera, sostituito da un Gigliotti che al diciassettesimo fa spazio a Cerri, il quale mette dentro con un colpo di testa perfetto per l'1-0. La reazione ascolana al gol dei grifoni non si fa attendere. Leali prova a smanacciare un'insidia attorno alla mezzora, Addae lo gela con un pallonetto. Il Perugia torna a spingere e costruisce nuove occasioni da rete. Il gol del vantaggio si concretizza al sessantacinquesimo sul tiro di Diamanti respinto da Agazzi: Cerri è lesto a ribadire in rete in girata. La squadra guidata da Cosmi, però, non molla e in meno di un minuto trova il pari col destro ben calibrato di D'Urso. Il Perugia prova a rispondere con Belmonte, ma Agazzi si oppone prontamente.

IL TABELLINO

Ascoli-Perugia 2-2 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 17' Cerri (P), 33’ Addae (A), 65' Cerri (P), 66' D'Urso (A)

Ascoli (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Cherubin; Mogos, Addae, D’Urso, Kanoute, Mignanelli (55' Florio); Lores Varela (74' De Feo), Monachello (84' Ganz). All. Cosmi.

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Belmonte, Magnani; Mustacchio, Colombatto, Bianco (68' Gustafsson), Diamanti, Pajac (70' Terrani); Cerri (81' Buonaiuto), Di Carmine. All. Breda.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce Ammoniti: 35’ Bianco (P), 61' Diamanti (P)

