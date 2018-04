Video/ Carpi Avellino (0-0): highlights della partita (Serie B 38^ giornata)

Video Carpi Avellino (risultato finale 0-0): highlights della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. Pareggio a reti bianche al Sandro Cabassi.

Video Carpi Avellino - La Presse

Un punto che fa sorridere l'Avellino, che torna dal Cabassi con un punticino prezioso. Partita priva di grandi emozioni a Carpi, dove Ngawa abbandona il terreno di gioco dopo appena otto minuti. Sabbione lascia dopo trenta minuti in favore di Concas. Queste le uniche vere annotazioni della prima frazione, per il resto del tempo infatti accade davvero poco. Jelenic sciupa una bella sponda di Poli, ma anche De Risio manca l'aggancio su corner. Ci pensa Melchiorri a scuotere il pubblico con una bella giocata che trova la risposta grandiosa di Radu. Nel secondo tempo Marchizza lascia in dieci l'Avellino per un fallo ingenuo commesso ai danni di Radu. I padroni di casa sprecano con Melchiorri e Garritano, i biancoverdi rischiano ma alzano il muro, conquistando il pareggio.

IL TABELLINO

Carpi-Avellino 0-0

Carpi (4-1-4-1): Colombi; Pachonik, Brosco, Ligi, Poli; Mbaye; Jelenic, Sabbione (30' st Concas), Verna, Pasciuti (20' st Garritano); Melchiorri (45' st Mbakogu). A disp.: Serraiocco, Giorico, Malcore, Di Chiara, Palumbo, Bittante, Saric, Calapai, Saber. All.: Calabro.

Avellino (4-4-2): Radu; Gavazzi, Ngawa (8' st Laverone), Migliorini, Marchizza; Vajushi, De Risio, Di Tacchio, Molina; Asencio (14' st Morero), Ardemagni (30' st Castaldo). A disp.: Lezzerini, Casadei, Moretti, D’Angelo, Falasco, Morosini, Wilmots. All.: Foscarini.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Margani di Latina e Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto uomo: Marini di Trieste.

Note: espulso per somma di ammonizioni al 12' st Machizza; ammoniti 44' pt Gavazzi, 21' st Mbaye, 25' st Poli per gioco scorretto, 23' st Garritano per comportamento non regolamentare; angoli 6-8; recuperi 3' pt e 3' st.

