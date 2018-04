Video/ Cesena Frosinone (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata)

Video Cesena Frosinone (1-0): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. Canarini KO con la rete del bianconero Laribi dal dischetto.

Video Cesena Frosinone (LaPresse)

Il Cesena torna a vincere in casa, lo fa contro un Frosinone sempre più in affanno. Per fortuna dei ciociari, Palermo e Parma non spiccano il volo in classifica e il verdetto del Manuzzi fa meno male. Primo squillo del match per gli uomini di Castori, che sparano alto con Kupisz. Il Cesena al diciannovesimo va vicino al gol con Jallow, bravo a superare Laribi e a concludere: ottima la risposta di Vigorito. Il Frosinone si rende pericolosissimo al ventitreesimo con Gori, che da posizione perfetta si divora un rigore in movimento. Nel secondo tempo la musica cambia sul rigore netto assegnato al Cesena. Laribi si incarica della battuta e trafigge un incolpevole Vigorito. Il Frosinone non riesce a reagire, i romagnoli rischiano solo nel recupero quando Citro colpisce un palo pieno.

IL TABELLINO

Cesena-Frosinone 1-0 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 52' Laribi rig.

Cesena (4-3-3): Fulignati; Perticone, Suagher (79' Donkor), Scognamiglio, Fazzi; Fedele, Schiavone, Di Noia (65' Emmanuello); Kupisz, Jallow (84' Moncini), Laribi. All. Castori.

Frosinone (3-5-2): Vigorito; Brighenti, Terranova (54' Citro), Krajnc; M. Ciofani, Gori, Maiello (53' Soddimo), Koné, Beghetto (83' Paganini); Ciano, Dionisi. All. Longo.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano. Ammoniti: 42' Maiello (F), 44' Perticone (C), 90'+2 Moncini (C)

