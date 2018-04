Video/ Cittadella Foggia (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata)

Video Cittadella Foggia (3-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. Pieno successo dei granata al Tombolato: si vola alla 7^ piazza.

Video Cittadella Foggia (LAPRESSE)

Il Cittadella batte in casa 3-1 il Foggia. Tutti i gol arrivano nella ripresa. Padroni di casa avanti con Kouamè, risposta di Deli e contro risposta immediata di Schenetti. Poco dopo ci pensa Vido a chiudere i conti. Grazie a questa vittoria i veneti agganciano il Perugia al settimo posto mentre il Foggia resta nono vedendo scemare le poche possibilità di agguantare la zona play-off. Nel prossimo turno i rossoneri ospiteranno lo Spezia mentre il Cittadella giocherà ad Avellino.

SINTESI PRIMO TEMPO

Il Cittadella scende in campo con i 4-3-1-2. In porta Alfonso, in difesa Salvi, Adorni, Varnier e Benedetti. A centrocampo Pasa, Iori e Bartolomei. In avanti Schenetti alle spalle di Kouamé e Luca Vido. Stroppa risponde con il 3-5-2. Tra i pali Noppert, in difesa Calabresi, Camporese e Loiacono. A centrocampo da destra verso sinistra Zambelli, Agnelli, Greco, Deli e Rubin. In avanti Nicastro e Mazzeo. Arbitra il signor Martinelli. Cittadella subito in avanti. Vido mette dentro per Schenetti, scontro in area con Loiacono, l'arbitro Martinelli fa proseguire. Si vede anche il Foggia. Cross di Rubin dalla sinistra per Mazzeo, fallo di mano in fase di controllo per l'attaccante. Gran lancio per Vido, ce poi scarica su Schenetti. Il cross di quest'ultimo è facile preda di Noppert. Ghiotta occasione per i padroni di casa al decimo. Lancio per Vido, che va via in velocità a Loiacono sulla destra. Il suo cross viene respinto male da Noppert, che serve di fatto Schenetti. Il controbalzo di quest'ultimo è troppo centrale, ci arriva ancora il portiere olandese. Gioco pericoloso di Nicastro: arriva così il primo cartellino giallo della partita. Agnelli allarga a sinistra per Rubin, che però non trova spazi ed è costretto a giocare all'indietro. Kouamé va via sulla destra, poi scarica fuori area a Vido che liscia clamorosamente il pallone. Lora mette dentro per Bartolomei, chiude bene la difesa pugliese. Intanto Adorni si becca il cartellino giallo. Sinistro dalla distanza di Bartolomei, palla alta sopra la traversa. Stringe i denti Lora, ripresosi da un problema al piede. Occasione Cittadella al 34esimo. Kouamé imbuca in area per il talentino dell'Under 21, Luca Vido, che calcia subito di destro. Respinge in angolo la retroguardia. Sugli sviluppi di un corner allontana dall'area la difesa del Foggia. Agnelli prova a ripartire in contropiede, ma Kouamé ripiega alla velocità della luce e riconquista il possesso. Ancora vicino al vantaggio il Cittadella. Vido serve Kouame in area, Noppert in uscita si oppone al piattone dell'ivoriano. Prima del duplice fischio i veneti hanno una grossa chance per passare in vantaggio. Sugli sviluppi di un piazzato battuto da Bartolomei, Salvi prende benissimo il tempo e schiaccia il pallone di testa: la sfera finisce di un soffio a lato.

SINTESI SECONDO TEMPO

Subito ritmi alti a inizio ripresa. Lancio per Mazzeo, che da posizione leggermente defilata prova ad incrociare il mancino. La sfera termina fuori non di molto. Il Cittadella risponde passando in vantaggio. Cross di Benedetti, che pesca Kouamé in area. L'attaccante sfiora appena e beffa sia Noppert che i difensori foggiani: palla nel sacco per l'1-0. Apertura a destra per Settembrini, che mette un pallone interessante al centro: Noppert esce e blocca. Reazione Foggia. Gran suggerimento per Mazzeo, al limite dell'area. Bellissimo il tiro dell'ex Benevento, che però sbatte sul montante. Sostituzione per il Foggia: fuori Nicastro, dentro Floriano. Al 62esimo i satanelli agguantano il pari. Floriano imbecca Deli al limite dell'area. Con la sterzata il centrocampista evita Lora, poi calcia a giro e batte Alfonso: 1-1. Dura poco però l'equilibrio. Palla in area per Vido, che in qualche modo riesce a fare da sponda, in caduta, per Schenetti. Da pochi metri il trequartista del Cittadella non sbaglia e sigla subito il 2-1. Sostituzione per il Cittadella: fuori Lora, dentro Settembrini. Percussione di Schenetti sulla destra fermato da Camporese. Crampi per lui dopo la bella chiusura. Sostituzione per il Foggia: fuori Camporese, dentro Beretta. Calabresi stende un avversario e viene ammonito. Al 76esimo arriva il 3-1. Bella giocata di Kouamé, che col suo passaggio manda in porta Vido. Da posizione leggermente defilata l'attaccante dell'Under 21 italiana scarica un siluro che buca le mani di Noppert. Prova a reagire la squadra di Stroppa. Mazzeo batte un calcio di punizione dal limite: il suo tentativo scavalca la barriera, ma si abbassa troppo tardi. Poco dopo, cross basso al centro per Schenetti: il primo tentativo sbatte su Zambelli, il secondo viene salvato da Noppert in qualche modo. Sostituzione per il Cittadella: fuori Vido, dentro Strizzolo. Destro di Kouamé che fatica a trovare lo spazio per il tiro e spara poi su Calabresi. Sostituzione per il Cittadella: Pezzi prende il posto di Benedetti. Cartellino giallo per Kouamé. Sostituzione per il Foggia: fuori Mazzeo, dentro Tonucci. Nel finale Kouamé con un tocco morbido libera l'accorrente Bartolomei, grazie anche ad una deviazione. Il suo tiro finisce di poco fuori.

