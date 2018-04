Video/ Empoli Novara (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata)

Video Empoli Novara (1-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. Toscani fermati dalla rete del piemontese Puscas al 45'+4.

Video Empoli Novara (LaPresse)

L’Empoli è di nuovo in Serie A dopo un solo anno di assenza. La squadra di Andreazzoli pareggia 1-1 in casa con il Novara e conquista con 4 giornate d’anticipo la promozione diretta alla massima serie. In vantaggio con il solito Caputo, l’Empoli viene recuperato da Puscas nel finale di primo tempo. Nella ripresa le due squadre si accontentano del pari. I toscani blindano così il primo posto mentre il Novara fa un piccolo passo in zona salvezza. I piemontesi sono ora 18esimo a 41 punti. Nel prossimo turno Carpi – Empoli e Cremonese – Novara.

SINTESI PRIMO TEMPO

Empoli in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Gabriel, in difesa Di Lorenzo, Veseli, Maietta e Luperto. A centrocampo Bennacer, Castagnetti e Krunic, in zona offensiva Zajc in supporto della coppia Caputo-Donnarumma. Il Novara replica con un accorto 4-5-1. In porta Montipò, linea difensiva composta da Golubovic, Chiosa, Troest e Calderoni. A centrocampo da destra verso sinistra Dickmann, Moscati, Orlandi, Sciaudone e Seck. Unica punta Puscas. Arbitra il signor Illuzzi di Molfetta (Ba). Tenta il primo traversone verso il centro dell'area di rigore di Giovanni Di Lorenzo, pallone che però viene intercettato da Chiosa. Prima occasione del match per il Novara al sesto: pallone spiovente per Seck che elude la marcatura di Di Lorenzo e calcia trovando la corta respinta di Gabriel sulla ribattuta poi fa gli straordinari sulla conclusione ravvicinata. Reagisce la squadra di casa di Aurelio Andreazzoli, altro traversone verso l'area di rigore di Luperto ma la sfera è lunga per tutti. Buona l'idea da parte di Bennaccer che con un tocco morbido scavalca la difesa per il taglio di Donnarumma, l'ex Salernitana non riesce però ad arpionare la sfera. Il Novara c'è. Traversone interessante di Calderoni dalla corsia mancina, prezioso l'anticipo in area di rigore di Maietta che non consente a Moscati di staccare. Si prova a proporre sulla corsia mancina l'esperto spagnolo Andrea Orlandi, marcato stretto da Giovanni Di Lorenzo riesce a guadagnarsi soltanto una rimessa laterale. Interessante traversone di Golubovic verso l'area di rigore, ha provato la girata Puscas all'altezza del dischetto del rigore ma non riesce a colpire. Arriva al 24esimo il primo cartellino giallo della sfida, viene ammonito il bomber dell'Empoli Francesco Caputo per una carica ai danni di Montipò che rimane a terra dolorante. Incredibile azione personale di Giovanni Di Lorenzo che sfonda centralmente, serve Donnarumma poi però non riesce l'ultimo passaggio per Caputo in area di rigore. Il risultato si sblocca al 36esimo. Tanto per cambiare segna Francesco Caputo: traversone dalla destra di Di Lorenzo per l'ex Bari che taglia ed anticipa Troest girando con il destro alle spalle di Montipò. Empoli vicinissimo alla promozione. Altra grande occasione per l'Empoli, sponda di Caputo per Krunic che calcia da pochi metri trovando la deviazione di Troest con la sfera che termina di un soffio sopra la traversa. Primo cartellino giallo anche per il Novara, brutto l'intervento di Sciaudone in ritardo ai danni di Di Lorenzo. Ammonito l'ex Bari. Al quarto minuto di recupero del primo tempo arriva il pareggio del Novara. Erroraccio di Rade Krunic che tocca di testa all'indietro spedendo direttamente a Puscas che in girata non perdona mandando alle spalle di Gabriel.

SINTESI SECONDO TEMPO

E' riuscito a rimanere in campo Chiosa dopo i problemi fisici accusati sul finire della prima frazione, l'ex Torino ancora a fianco di Troest. Brutto errore di Moscati che aspetta un pò troppo prima di servire sulla corsa Seck, al momento del passaggio poi prende in contro tempo l'esterno mancino ex Roma. Spinge come sempre sulla destra Giovanni Di Lorenzo, il terzino ex Reggina e Matera insieme a Caputo è sicuramente il migliore in campo della formazione di casa. Abbastanza abbottonato il Novara che non vuole concedere spazi all'Empoli, molto ordinata la squadra di Di Carlo che vuole strappare almeno il punto. Conclusione violenta da distanza siderale da parte di Sciaudone al 56esimo, il suo destro viene però deviato in calcio d'angolo dalla testa di Veseli. Qualche piccola protesta da parte del Novara, colpo in area di rigore di Luperto ai danni di Sciaudone l'arbitro però non ha ravvisato nulla. Prova a liberarsi dalla marcatura l'algerino Bennaccer, scarica per Krunic che calcia ma malissimo per riuscire a mettere in difficoltà Montipò. Continua il possesso palla stavolta del Novara, non è partita male la squadra di Mimmo Di Carlo che proverà almeno a strappare il punto. Primo cambio della sfida per il Novara, in campo Maracchi al posto di Seck. Torna al 3-5-2 il Novara di Mimmo Di Carlo con l'ingresso in campo dell'ex Trapani Maracchi, Calderoni si alza sulla linea del centrocampo. Tanto giro palla del Novara che non vuole concedere spazi all'Empoli, ad un passo anzi a quindici minuti dalla promozione in massima serie la squadra di Andreazzoli. Primo cambio per l'Empoli, in campo Piu al posto di Alfredo Donnarumma. Ritmi abbastanza lenti dettati dal gran caldo e dal pareggio che fa comodo ad entrambe, l'Empoli non ha trovato grandi spazi per colpire. Arriva il secondo cambio del Novara, in campo Federico Macheda al posto di Moscati. Ultimo cambio per il Novara, in campo Riccardo Maniero al posto di Puscas. Secondo cambio per l'Empoli, in campo Traoré al posto di Zajc. La festa dell'Empoli rischia di essere rovinata nei minuti di recupero. Grande occasione in questo finale per il Novara, pallone in area di rigore per Macheda che calcia da posizione defilata trovando la parata di Gabriel con l'aiuto del palo. L'Empoli raccoglie il punto necessario a centrare la promozione.

© Riproduzione Riservata.