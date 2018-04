Video/ Roma Chievo (4-1): highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata)

Video Roma Chievo (4-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match all'Olimpico (sabato 28 aprile 2018)

Video Roma Chievo (LaPresse)

La Roma parte subito forte e al nono festeggia il vantaggio con Schick. L'ex Sampdoria raccoglie con tempismo l'assist di Nainggolan che ruba palla a Radovanic e crossa al centro dell'area, dove trova il sinistro vincente del compagno. La Roma domina, il Chievo subisce. E al quarantesimo del primo tempo si realizza il sogno di Di Francesco, ovvero chiudere la frazione col doppio vantaggio. Ci pensa Dzeko a trafiggere Sorrentino, con un mancino che si infila in porta. Nella ripresa i gialloblu sbagliano un rigore con Inglese, la Roma ne approfitta e firma il 3-0 con il faraone El Shaarawy. L'attaccante semina il panico dalle parti di Gamberini e fa esplodere di gioia l'Olimpico. Al sessantasettesimo ecco il poker: ancora il bosniaco, su assist di Nainggolan, fulmina il portiere del Chievo. Allo scadere il Chievo rende meno pesante il passivo con un gol di testa di Inglese.

LE STATISTICHE

Le statistiche di Roma Chievo evidenziano la netta superiorità della formazione allenata da Eusebio Di Francesco durante i novanta minuti. Allo stadio Olimpico finisce quattro a uno per la squadra giallorossa, grazie ai gol di Schick, Dzeko (doppietta) ed El Shaarawy. Inutile ai fini del risultato la marcatura di Inglese per gli ospiti. Padroni di casa che sono andati al tiro dalle parti di Sorretino ben 15 volte, centrando lo specchio in 7 occasioni. Clivensi fermi a 12 conclusioni, di cui 6 nello specchio. Equilibrio nel possesso palla, seppur favorevole alla Roma: 53% capitolino e 47% per i veneti. Partita sostanzialmente corretta, anche se la squadra di casa è rimasta in 10 per un'ingenuità commessa da Juan Jesus. 4 i cartellini gialli totali estratti dall'arbitro Calvarese ed 1 cartellino rosso.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida, ai microfoni di Mediaset Premium, ha parlato l'attaccante della Roma, Dzeko: "Dopo la sconfitta di Liverpool sicuramente era la gara più importante anche per la Champions e abbiamo fatto bene. Dobbiamo essere sicuramente pronti, non era facile dopo l'espulsione, grazie ad Alisson non abbiamo preso gol e potevamo fare qualche gol di più". Ecco invece il parere del mister Di Francesco, già proiettato al prossimo impegno contro il Liverpool: "Dopo i primi cinque minuti la squadra ha preso campo e ha fornito ottime giocate. A Liverpool invece ci siamo un po' smarriti, mentre mercoledì dovremo esser bravi nel mantenere sempre alto il livello della prestazione. Champions? Non guardiamo quello che è stato, ma guardiamo avanti: dobbiamo crederci. Bisognerà non essere timorosi, ma la Roma dovrà alzare il livello dell'attenzione da tutti i punti di vista".

