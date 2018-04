Video/ Salernitana Brescia (4-2): highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata)

Video Salernitana Brescia (4-2): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. successo casalingo per i granata: ora sono 12^ in classiifca.

29 aprile 2018 Fabio Belli

Video Salernitana Brescia (LaPresse)

Ottima prova casalinga della Salernitana che a quattro giornate dalla fine del campionato di Serie B si getta alle spalle le ansie della lotta salvezza, calando il poker contro un Brescia andato comunque a giocare all’Arechi con grande voglia di fare risultato. Le Rondinelle cercano nel primo tempo di arginare i campani, che appaiono vivaci e convincenti fino al gol del vantaggio siglato da Rosina al 27’. Azione perfettamente orchestrata dalla Salernitana, con assist di Rosina a sua volta innescato dall’ottimo Casasola. I padroni di casa chiudono bene il primo tempo, ma nella ripresa subiscono il gol del giovane Tonali, una fucilata di sinistro che riequilibra il match. Sembra il momento migliore per il Brescia, ma la Salernitana riesce a sfruttare al 14’ una dormita generale della difesa lombarda e riportarsi avanti con Bocalon.

I GRANATA ACCELERANO

La Salernitana comprende l’esigenza di dover accelerare per chiudere il match, e quando arriva il tris firmato da una maldestra autorete di Somma, la partita sembra davvero finita. Sorprendentemente, il Brescia riesce di nuovo a tornare sotto grazie ad una rete di Okwonwko, che dopo tre reti col Bologna in Serie A, si è tolto lo sfizio della prima marcatura in cadetteria. La questione si risolve però con la rete di Zito nel finale, 4-2 e Salernitana in dieci visto che il marcatore si fa espellere, togliendosi ingenuamente la maglia in quanto già ammonito. Poco male per una Salernitana ora molto più tranquilla e capace di sorpassare lo stesso Brescia in classifica, con entrambe le squadre comunque vicine alla salvezza.

