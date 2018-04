Video/ Ternana Pescara (0-3): highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata)

Video Ternana Pescara (0-3): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. Successo dei delfini al Liberati: il club registra la 14^ piazza con 45 punti.

29 aprile 2018 Fabio Belli

Video Ternana Pescara (LAPRESSE)

Passata l’euforia per il derby umbro vinto in rimonta, per la Ternana arriva la doccia fredda di uno zero a tre che permette al Pescara di dare continuità al successo contro lo Spezia, e di allontanarsi dai guai in una classifica che si stava mettendo veramente male. Guai in cui resta invischiata anche la Ternana, raggiunta dalla Pro Vercelli e ora di nuovo ultima, anche se i punti di distacco sulla zona play out restano tre e dunque tutto sembra ancora possibile. La partita non ha avuto praticamente storia, a parte un discreto inizio della Ternana che ha pagato l’aver perso già nei minuti iniziali il bomber Montalto. Il Pescara però quando attacca fa male, e le ondate abruzzesi portano il risultato sullo 0-2 già a fine primo tempo. Prima segna Machin su assist di Pettinari, a sua volta innescato da Mancuso.

IL RADDOPPIO DI MANCUSO

Quindi arriva il raddoppio proprio di Mancuso, bravo a sfruttare una corta respinta del portiere di casa Sala su conclusione di Capone. Nella ripresa ci si potrebbe aspettare una reazione rossoverde che non arriva, anzi c’è il Pescara che continua a sfruttare gli spazi per tentare di chiudere definitivamente il match: al 25’ ci va vicinissimo Baez, colpendo un palo in diagonale. Quindi, è sempre uno dei migliori fra i biancazzurri, Capone, a mettere il sigillo su una partita a senso unico, con gli abruzzesi che prendono una boccata d’ossigeno forse decisiva per la classifica.

