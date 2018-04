Virtus Francavilla Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Virtus Francavilla-Cosenza, diretta dal signor Zingarelli di Siena, domenica 29 aprile 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Scontro in zona play off tra pugliesi e calabresi. La Virtus Francavilla con l'ultimo pareggio in casa del Monopoli, il terzo consecutivo in campionato (ma si è trattato anche del nono risultato utile per i pugliesi, con una striscia composta da due vittorie e sette pareggi) è rimasta agganciata al nono posto in classifica nel girone C di Serie C, mantenendosi dunque nel gruppo che potrebbe giocarsi la Serie B nella post season. Un obiettivo già raggiunto dalla Virtus Francavilla nella passata stagione, dunque c'è la possibilità di confermarsi tra le squadre di vertice nel campionato di terza serie per una realtà che vive il professionismo solamente da due anni.

Il Cosenza è settimo in classifica e precede la Virtus Francavilla di tre punti, ma i silani stanno attraversando una settimana molto difficile dopo la rovinosa sconfitta subita contro il Rende, in un derby sempre molto sentito dai tifosi, che non prendono mai bene le vittorie del piccolo centro contro il capoluogo silano. Chiudere al meglio la regular season sarà fondamentale per i calabresi per riconquistare la fiducia dei tifosi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA COSENZA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. I padroni di casa della Virtus Francavilla scenderanno in campo con Albertazzi in porta e una difesa a tre composta da Maccarone, Agostinone e Pino. De Toma sarà l'esterno laterale di fascia destra e Triarico il laterale mancino, mentre la zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Monaco, Biason e Mastropietro. In avanti, tandem offensivo con Partipilo ed Anastasi schierati dal primo minuto. Risponderà il Cosenza con Saracco in porta alle spalle della difesa a tre formata da Pascali, Dermaku e Idda. Il nigeriano Okereke sarà schierato sulla fascia destra e D'Orazio sarà invece il laterale mancino dei silani, mentre al centro della mediana toccherà a Bruccini, Palmiero e Calamai. Il francese Baclet farà coppia sul fronte offensivo con Tutino.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 sia per la Virtus Francavilla allenata da Gaetano D'Agostino, sia per il Cosenza guidato in panchina da Piero Braglia. Il match d'andata di questo campionato disputato allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza ha fatto registrare una netta affermazione da parte dei padroni di casa, Virtus Francavilla in vantaggio con Madonia ma poi sconfitta quattro a uno con le reti di Baclet (tripletta) e Tutino. La sfida della scorsa stagione in casa dei pugliesi, disputata il 18 febbraio 2017, ha fatto registrare la vittoria di misura della Virtus Francavilla, uno a zero con gol decisivo siglato da Ayina in apertura di ripresa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei pugliesi quotata 2.45 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 2.95 da Eurobet e l'affermazione in trasferta silana viene quotata 2.87 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.43 e 1.50.

