Alessandria Arzachena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria Arzachena: info streaming video e tv. Si accende al Moccagatta il match rinviato della 28^ giornata di Serie C. Piemontesi favoriti dal pronostico?.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Alessandria Arzachena (LaPresse)

Alessandria-Arzachena, diretta dall’arbitro Mario Cascone, è la partita in programma oggi 3 aprile 2018 al Moccagatta: fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 per questo match del girone A. Dopo le belle cose fatte vedere contro il Prato la squadra biancoverde torna in campo e lo fa in terra piemontese per il recupero della 28^ giornata del campionato di Serie C. La sfida originariamente avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 3 marzo ma allora un’ondata di maltempo e di neve aveva colpito il Moccagatta, impraticabile. Ecco quindi che è giunto il momento di porre rimedio e per i grigiorossi pare senza dubbio il momento giusto. Non dobbiamo infatti dimenticare che, osservando la classifica del girone A, l’Alessandria vanta ora solo la sesta posizione con 47 punti ma ha registrato parecchi esiti positivi negli ultimi scontri. É invece solo la 13^ piazza per l’Arzachena che invece di punti per il momento ne ha solo 36 e difficilmente potrà puntare a molto di più a fine stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida Alessandria-Arzachena non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma come per tutte le partite di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo il pareggio a reti bianche con la Lucchese, l’Alessandria e il suo tecnico Marcolini potrebbero fare ritorno al 4-3-3 che non poche soddisfazioni ha dato anche in tempi recenti (si ricordi il successo con l’Olbia). Ecco quindi per la probabile formazione grigiorossa vedremo tra i pali Vannunchi, con il quartetto in difesa Barlocco, Giosa, Piccolo e Sciacca (questo però in dubbio con Celjak). Ampi ballottaggi sono invece attesi a centrocampo: Gazzi pare confermato in cabina di regia, ma ai lati sia Gatto che Ranieri potrebbero rischiare il posto rispettivamente con Nicco e Bellazzini. Sono attesi movimenti anche nel tridente d’attacco: qui pare certo della propria maglia titolare solo Gonzalez mentre Fischnaller e Marconi potrebbero entrare in ballottaggio con Sestu e Chinellato.

Necessari cambi rispetto all’11 visto contro il Prato pochi giorni fa per la probabile formazione dell’Arzachena: un po’ di turnover e soprattutto l’assenza certa di Piroli per squalifica dopo il rosso rimediato contro i lanieri. In ogni caso Giorico manterrà il 4-4-2 come modulo di riferimento e tra i pali non rinuncerà a Ruzittu. In difesa la coppia centrale sarà formata da Baldanzeddu e Sbardella vista l’assenza del numero 6 mentre sulle fasce non mancheranno Arboleda e Varricchio. Qualche movimento anche in mediana, con Nuvoli e Curcio confermati, mentre nei corridoi agiranno Casini e uno tra Musto e Taufer, se Lisai nel caso in cui non fosse ancora al top della condizione. Per l’attacco spazio a Sanna e Vano anche se dalla panchina Bertoldi scalpita come pure Aiana.

PRONOSTICO E QUOTE

Fattore campo e classifica sorridono ovviamente alla compagine piemontese la quale si presenta in campo anche con uno stato di forma migliore al confronto. Considerando le quote date dalla snai vediamo che nell’1x2 la vittoria dell’Alessandria ha meritato la quota di 1.55, mentre il successo dall’Arzachena è stato valutato a 5.75: pareggio fissato invece a 3.70.

© Riproduzione Riservata.