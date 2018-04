Arezzo Livorno/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Arezzo Livorno: info streaming video e tv del match, recupero della 27^ giornata della Serie C girone A. Si accende oggi il derby toscano da testa coda: granata favoriti.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Arezzo Livorno (LaPresse)

Arezzo Livorno, diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta, è la partita in programma oggi 3 aprile 2018 al Città di Arezzo: fischio d’inizio atteso alle ore 18.30 per questo recupero della 27^ giornata della Serie C. La compagine amaranto torna in campo per recuperare la sfida del girone A che in origine si sarebbe dovuta disputare il 25 febbraio scorso. Dietro a tale rinvio vi era stata la situazione caotica che riguardava proprio la compagine amaranto, sconvolta da uno sciopero indetto dai giocatori del club. Cronaca a parte ecco che finalmente è giunto il momento di questo derby toscano da testa a coda della classifica della Serie C. Non va dimenticato infatti che alla vigilia di questa partita la graduatoria del girone A vede l’Arezzo penultimo in classifica con solo 26 punti, mentre il Livorno è sempre leader del gruppo con la prima posizione e 60 punti a bilancio pur dopo il KO subito con il Monza pochi giorni fa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida Arezzo-Livorno non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma come per tutte le partite di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO LIVORNO

Dopo il successo rimediato contro il Pro Piacenza di pochi giorni fa è assai probabile che nononstante il doppio sforzo Pavanel confermi gran parte dell’11. Ecco quindi che secondo il 3-5-2 amaranto dovremmo vedere Perisan tra i pali, con Muscat, Della Giovane e Varga in difesa. Per la mediana rimangono però aperti alcuni ballottaggi: De Feudis sarò ancora in cabina di regia ma al suo fianco sia Lulli che Foglia rischiano il posto a favore di Cellini e Cenetti. Toccherà poi al duo Sabatino e Luciani completare l’ampio reparto a 5. Dubbi anche in attacco: possibile infatti che Campagna e Cufolo, oggi si facciano da parte a favore di Regolanti e Benucci.

Per quanto riguarda la probabile formazione del Livorno ci attendiamo invece qualche modifica in più rispetto all’11 visto contro il Monza pochi giorni fa, dove i granata sono stati pure sconfitti per 2-0. Probabile quindi per la squadra di foschi un ritorno al classico 4-2-3-1 che potrebbe vedere Mazzoni tra i pali con di fronte a sé il quartetto difensivo con Franco, Gonnelli, Pirrelo e Morelli. Qualche movimento atteso in mediana; Luci e Valiani paiono sicuri della titolarità ma non così Giandonato che rischia con Bruno. Sulla trequarti torna Maiorino con Vantaggiato e Murilo doppie punte: occhio per perché dalla panchina Manconi e Montini scalpitano.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente controllando i rispettivi piazzamenti in classifica, il pronostico è tutto per il Livorno che spera di poter rimediare così al precedente KO incassato con il Monza. Va però ricordato che l'Arezzo, pur penultimo, ha dalla sua il fattore campo e quindi potrebbe vendere cara la pelle oggi. Considerate le quote date dal portale snai vediamo che nell’1x2 il successo del’Arezzo è stato valutato a 6.00, contro il più basso 1,55, assegnato al successo del Livorno: il pareggio è stato invece fissato a 3.60.

