Atalanta-Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Sampdoria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma a Bergamo martedì 3 aprile 2018.

03 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Atalanta-Sampdoria, LaPresse

Atalanta-Sampdoria, diretta dal signor Pasqua di Tivoli, martedì 3 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per il recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A, rinviata a causa della tragica scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Fino a qualche settimana fa la Sampdoria sembrava relativamente sicura di un posto in Europa League: questa trasferta di Bergamo rischia invece di essere per i blucerchiati una sorta di ultima chiamata per l'Europa. Questo perché la formazione allenata di Giampaolo ha fatto registrare nelle ultime settimane un brusco calo di rendimento, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in campionato (ko col Milan, vittoria con l'Udinese e poi tre partite perse di fila contro Crotone, Inter e Chievo) che ha fatto slittare in classifica i blucerchiati all'ottavo posto, a pari merito con la Fiorentina e a tre lunghezze di distanza dall'Atalanta settima.

Atalanta invece che ha battuto Bologna, Verona e Udinese e ha perso contro la Juventus nelle ultime quattro partite, risultati che hanno permesso alla squadra di Gasperini di poter sperare di nuovo in un piazzamento in Europa League che sarebbe fondamentale per rivivere il sogno di quest'ultima stagione, in cui l'Atalanta è uscita ai sedicesimi di finale dopo aver assaporato grandissime sfide in campo continentale contro squadre del calibro dell'Everton, del Lione e del Borussia Dortmund. La sfortunata eliminazione contro i tedeschi ha dimostrato come il palcoscenico europeo sia nelle corde dei bergamaschi, che in campionato sembrano aver trovato il trend giusto per qualificarsi ai preliminari della prossima stagione. Chiaramente un'altra sconfitta vanificherebbe quanto di buono fatto dalla Sampdoria nella prima metà della stagione, con la squadra di Giampaolo che si era imposta come rivelazione stagionale, soprattutto grazie ai grandi risultati ottenuti a Marassi.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Per seguire il match in diretta tv occorrerà un abbonamento Sky, per collegarsi sul canale numero 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), oppure per seguire la diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

Presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo scenderanno in campo queste probabili formazioni. Atalanta in campo con l'albanese Berisha in porta e una difesa a tre composta da Caldara, il brasiliano Toloi e l'argentino Palomino. Sulla corsia laterale di destra si muoverà l'olandese Hateboer, col suo connazionale De Roon e lo svizzero Freuler centrali di centrocampo e Spinazzola chiamato a muoversi come esterno laterale mancino. Cristante sarà il trequartista alle spalle dell'altro argentino Gomez e di Petagna, confermati nel tandem offensivo. Risponderà la Sampdoria con Viviano in porta, Sala schierato in posizione di terzino destro e Murru schierato in posizione di terzino sinistro, con l'argentino Silvestre e Regini al centro della retroguardia. A centrocampo il belga Praet sarà affiancato dall'uruguaiano Torreira e dal polacco Linetty, mentre Caprari sarà il trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Fabio Quagliarella e dal colombiano Duvan Zapata.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, entrambi gli allenatori faranno affidamento sull'utilizzo del trequartista, con Gasperini che sceglierà il 3-4-1-2 come modulo per l'Atalanta e Giampaolo che si affiderà invece ad un 4-3-1-2. Sampdoria vincente tre a uno nel match d'andata di questo campionato a Marassi, bergamaschi in vantaggio grazie a Cristante ma risultato ribaltato successivamente dalle reti di Zapata, Caprari e Linetty. L'Atalanta ha vinto invece con il punteggio di uno a zero l'ultimo precedente disputato a Bergamo il 22 gennaio 2017, col del Papu Gomez su calcio di rigore a inizio secondo tempo. Al primo marzo 2015 risale l'ultima vittoria della Sampdoria a Bergamo, Atalanta in vantaggio con Stendardo, risultato ribaltato a favore dei blucerchiati nel secondo tempo con i gol di Muriel e Okaka.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano l'Atalanta nettamente favorita per il successo interno, con vittoria orobica quotata 1.42 da Bwin, mentre William Hill fissa a 4.50 la quota relativa al pareggio e Bet365 alza fino a 8.50 la quota per l'affermazione blucerchiata allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 1.66 e 2.23.

