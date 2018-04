Brescia Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Entella info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del delicato recupero di Serie B al Rigamonti (oggi 3 aprile)

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brescia Entella (LaPresse)

Brescia Entella sarà diretta dall’arbitro Marini; la partita è un recupero di Serie B che si gioca oggi, martedì 3 aprile, alle ore 18.00 allo stadio Mario Rigamonti, dove i padroni di casa del Brescia allenato da Roberto Boscaglia ospiteranno la Virtus Entella di Alfredo Aglietti per un delicatissimo scontro diretto in zona salvezza che potrà dire molto nella lotta per non retrocedere, possibilmente evitando anche i playout. Il Brescia grazie alla vittoria contro il Pescara si è portato a 37 punti e oggi sarebbe salvo, senza se e senza ma: il margine di vantaggio delle Rondinelle sulla zona calda tuttavia è talmente risicato che per il momento la cosa migliore è non fare calcoli e cercare piuttosto di fare quanti più punti possibile, soprattutto in casa propria e contro una diretta avversaria.

Per l’Entella i punti sono 35: la differenza è piccola, ma al termine della stagione potrebbe essere pesantissima. Tutto naturalmente è ancora possibile e tornare da Brescia con un colpaccio potrebbe dare la svolta alla stagione della squadra di Chiavari, che d’altronde rischia però una pesante battuta d’arresto in caso di sconfitta. Siamo d’altronde ad aprile e la retorica delle partite che sono tutte finali comincia ad avere un senso: la posta in palio è altissima, dopo la sconfitta casalinga di giovedì scorso l’Entella deve alzare la testa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Entella sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. L’appuntamento per questo recupero è dunque su Sky Calcio 7, considerata la contemporaneità con recuperi di Serie A, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Rigamonti anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ENTELLA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Brescia Entella. Di base per le Rondinelle lombarde si può pensare al 4-4-2 con Minelli in porta, Longhi, Somma, Gastaldello e Coppolaro a comporre la retroguardia, Martinelli, Ndoj, Bisoli e Tonali in mediana ed infine la bella coppia d’attacco formata da Torregrossa e dall’eterno Airone Caracciolo, che continua ad essere una garanzia per il Brescia. I liguri di mister Aglietti dovrebbero invece replicare con il 3-5-2: il portiere è Iacobucci; retroguardia a tre con Cremonesi, Ceccarelli e Benedetti; a centrocampo da destra a sinistra ecco Gatto, Crimi, Acampora, Ardizzone ed infine De Santis; De Luca e La Mantia dovrebbero invece formare il reparto d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Brescia ed Entella, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, anche considerato il fattore campo: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Brescia pagherebbe 2,10 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per la vittoria esterna della Virtus Entella, il segno 2 che raggiunge la quota di 3,75 ed è l’esito meno probabile di questa partita. In una posizione intermedia invece il pareggio: il segno X è proposto a 3,10.

© Riproduzione Riservata.