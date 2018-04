Genoa-Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Genoa-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Ferraris martedì 3 aprile 2018.

03 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Genoa-Cagliari, LaPresse

Genoa-Cagliari, diretta dal signor Maresca di Napoli, martedì 3 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida della ventisettesima giornata del campionato di Serie A che sarà recuperata, dopo il rinvio stabilito a causa della tragica e improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Sfida molto delicata tra Genoa e Cagliari, considerando la situazione di classifica delle due formazioni. I rossoblu sembravano essere riusciti, con una notevole impennata nel loro rendimento, a portarsi fuori dalla bagarre della lotta per non retrocedere, ma nelle ultime quattro partite di campionato sono riusciti a raccogliere solamente un punto, perdendo contro Bologna, Milan e Napoli e pareggiando a fatica contro una Spal anche pesantemente penalizzata dal punto di vista arbitrale, a causa di una clamorosa svista al VAR dell'arbitro Giacomelli.

Sette attualmente i punti di vantaggio per la squadra di Ballardini sul terzultimo posto, sono cinque invece peril Cagliari che, dopo la vitale vittoria nella trasferta di Benevento, è crollato di nuovo alla Sardegna sotto i colpi del Torino, che è passato addiruttura per quattro volte, evidenziando i problemi difensivi che accompagnano la formazione isolana sin dall'inizio della stagione. Il Cagliari mantiene ancora un discreto margine sulle inseguitrici in zona retrocessione, ma è il rendimento generale dei sardi a non fornire garanzie, con due sole vittorie ottenute nelle ultime dieci sfide di campionato, e addirittura una sola vittoria in casa dal 19 novembre ad oggi, quella del 4 febbraio scorso contro la Spal. Problema che affligge anche il Genoa, con le due formazioni che per rendimento interno sono tra le peggiori della Serie A, ed hanno accumulato il loro vantaggio verso la zona retrocessione nelle partite fuori casa, che sia per i liguri, sia per i sardi hanno fruttato finora più punti rispetto alle partite interne, in un singolare ribaltamento di quello che è il canonico fattore campo.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv esclusiva del match disponibile per tutti gli abbonati Sky sul canale 253 del satellite, Sky Calcio 3 HD, con diretta streaming video via internet disponibile per tutti coloro che si collegheranno sul sito skygo.sky.it. Disponibile anche la diretta tv per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 1 HD e in diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Presso lo stadio Ferraris di Genova scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa del Genoa schierati con Perin tra i pali e Biraschi, il bosniaco Zukanovic e l'argentino Spolli titolari nella difesa a tre. A centrocampo si muoveranno per vie centrali lo svedese Hiljemark, Bertolacci e Rigoni, mentre sulla corsia laterale di destra si muoverà il serbo Lazovic e sulla corsia laterale di sinistra ci sarà l'uruguaiano Laxalt. In attacco, confermato il tandem composto dal macedone Pandev e da Lapadula. Risponderà il Cagliari con Cragno in porta e una difesa a tre composta da Ceppitelli, Romagna e dal brasiliano Castan. A centrocampo al fianco di Barella in zona centrale saranno schierati Deiola e Padoin, mentre la corsia laterale di destra sarà presidiata da Faragò e la corsia laterale di sinistra dal belga Miangue. In attacco, Marco Sau e Pavoletti saranno schierati dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente con moduli speculari, col 3-5-2 che sarà la scelta sia dell'allenatore del Genoa, Ballardini, sia del tecnico del Cagliari, l'uruguaiano Lopez. Nel match d'andata di questo campionato Genoa corsaro in Sardegna, tre a due per i Grifoni il risultato finale con reti messe a segno da Galabinov, Taarabt e Rigoni, coi rossoblu padroni di casa in gol con Pavoletti e un rigore di Joao Pedro. Genoa vincente anche nell'ultimo precedente casalingo contro i sardi, con gol di Ntcham, Laxalt e Rigoni che ribaltarono il vantaggio ospite siglato da Borriello. Il Cagliari si è imposto per l'ultima volta in casa del Genoa nel precedente del 19 aprile 2014, due a uno con vantaggio dei Grifoni di De Maio ribaltato dalle reti messe a segno da Sau e Ibarbo.

QUOTE E PRONOSTICO

E' il Genoa ad essere considerato favorito dai bookmaker per le scommesse sulla partita, con vittoria interna dei grifoni quotata 1.91 da William Hill, quota per il pareggio fissata a 3.25 da Bwin e Bet365 che alza fino a 4.50 la quota relativa alla vittoria sarda sul campo di Marassi. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 2.50 e 1.53.

© Riproduzione Riservata.