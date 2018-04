HIGUAIN, JUVENTUS-REAL MADRID/ Il papà di Gonzalo all'attacco:"Non piaceva a Florentino Perez. Lui come CR7"

Higuain, Juventus-Real Madrid: il papà di Gonzalo accende la sfida di Champions League con delle dicharazioni al vetriolo contro Florentino Perez. Poi azzarda il paragone con Cristiano...

Gonzalo Higuain (foto da Lapresse)

Juventus-Real Madrid di questa sera non può essere una sfida come tutte le altre per Gonzalo Higuain. Il Pipita con la camiseta blanca ha giocato per anni, mettendo a segno anche 122 gol. Non un bottino scarno, tale da giustificare la fretta con cui i galacticos si sono sbarazzati di lui cedendolo al Napoli nel 2013. Quella ferita c'è chi non l'ha dimenticata. Non solo Gonzalo, anche il papà Jorge, che al programma radiofonico di Cadena Ser El Larguero, è andato all'attacco del presidente del Real Madrid:"Sicuramente mio figlio non piaceva a Florentino Perez. Gonzalo non stava sicuramente simpatico al presidente di turno". Il papà di Higuain crede che il figlio non abbia nulla da invidiare a gente come Cristiano Ronaldo o a Benzema, gli attuali titolari dell'attacco madridista:"Penso che Karim, Cristiano e Gonzalo abbiano fatto più o meno le stesse cose", ha detto.

JORGE HIGUAIN ALLONTANA LE CRITICHE

Nel corso dell'intervista concessa al programma radiofonico El Larguero di Cadena Ser, Jorge Higuain ha anche respinto le critiche che negli ultimi giorni, soprattutto in Argentina, sono piovute addosso a Gonzalo per i tanti errori sotto porta durante l'ultima partita amichevole contro la Spagna. Il "Pipa" Higuain ha dichiarato:"A volte gli attaccanti sbagliano. Fa parte del gioco e dello sport. È ovvio che ai giocatori di livello superiore è richiesto sempre il massimo e Gonzalo fa parte di questa schiera. Due mesi fa tutti erano molto critici con Cristiano Ronaldo, lo stesso Benzema è criticato Negli ultimi 10 anni tutti i grandi numeri 9 come Lewandowski, L.Suarez, Cavani, Benzema e Gonzalo sono costantemente criticati. Anche Messi a volte viene criticato, l'Argentina è un grande Paese, ci sono ingiustizie di ogni tipo e non succede nulla, se poi invece un giocatore sbaglia allora è la fine del mondo".

© Riproduzione Riservata.