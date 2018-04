JUVENTUS-REAL MADRID/ Difesa e contropiede: se Allegri gioca all'italiana può battere Zidane

Juventus-Real Madrid: la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.

Massimiliano Allegri (foto da Lapresse)

A poche ore dalla sfida di quarti di finale di Champions League, Juventus-Real Madrid si presenta come una sfida tra due culture ben distinte. Da una parte i bianconeri, che incarnano l'italianità sopravvissuta in Europa (senza dimenticare la Roma); dall'altra i galacticos, emblema della tecnica e della velocità al potere (e qualche volta anche dell'anarchia). Dire che il Real Madrid è più forte della Juventus non significa fasciarsi la testa prima del tempo. I madridisti, presi singolarmente, hanno probabilmente un tasso tecnico e di esperienza superiore rispetto ai colleghi bianconeri. Ma il calcio è bello perché non sempre i valori vengono rispettati, anzi. Allegri può battere Zidane, soprattutto se non snatura il modo di giocare della sua Juve, se accetta che tecnicamente è inferiore al Real. Perché c'è anche la tattica e lì, almeno lì, gli italiani sono ancora imbattibili.

GIOCARE ALL'ITALIANA

Ma allora quale deve essere la strategia per uscire vincitrice dal doppio confronto con il Real Madrid? In un'espressione: giocare all'italiana. Che si traduce nei due dogmi che c'hanno fatto grandi nel mondo: difesa e contropiede. Meglio essere tacciati di eccessivo difensivismo, che tornarsene a casa prendendo un gol in ripartenza da Cristiano Ronaldo. Questo il ragionamento che dovranno fare i tifosi della Juventus che oggi assisteranno alla gara d'andata all'Allianza Stadium. Anche perché, nemmeno a farlo apposta, i punti forti della Juventus sono proprio questi: la solidità della difesa è da anni il marchio di fabbrica dei successi bianconeri nel campionato italiano, il contropiede è l'arma con cui Allegri può invece fare più male ad un Real fisiologicamente propenso a sbilanciarsi con due frecce rapidissime come Cuadrado e Douglas Costa. Insomma: il piano è chiaro, così Allegri può davvero far male a Zidane.

