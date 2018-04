Juventus-Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juventus-Real Madrid: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma all'Allianz Stadium di Torino.

03 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Juventus-Real Madrid, LaPresse

Juventus-Real Madrid, diretta dal turco Cuneyt Cakir martedì 3 aprile 2018 alle ore 20.45, sarà una delle gare d'andata dei quarti di finale di Champions League. L'ultima giornata in Serie A ha messo in tasca per la Juventus un pezzo di settimo Scudetto, con l'importantissima vittoria contro il Milan a cui ha fatto da contraltare la frenata a sorpresa del Napoli, ora scivolato di nuovo a quattro punti dalla vetta, sul campo del Sassuolo. In Champions League però il grattacapo maggiore, oltre alla forza di un Real Madrid campione d'Europa per tre volte nelle ultime quattro stagioni, saranno le assenze per Max Allegri. E' rientrato Juan Cuadrado, subito decisivo contro il Milan, ma sono ancora out Bernardeschi ed Alex Sandro oltre a Mandzukic, in più non potranno essere della partita gli squalificati Benatia e Pjanic.

JUVENTUS REAL MADRID, DIRETTA LIVE

Una situazione che ha influenzato per la Juventus anche la formazione da schierare contro il Milan, mentre dall'altra parte il Real Madrid nella Liga ha potuto mettere in atto un robusto turn over, ottenendo comunque la decima vittoria nelle ultime undici partite ufficiali sul campo del Las Palmas, tre a zero firmato dai gol di Gareth Bale (doppietta) e Benzema. La corsa al titolo Nazionale per il Real è ormai andata, ma le Merengues si sono comunque garantiti un piazzamento tra le prime quattro (peraltro col secondo posto dell'Atletico Madrid ancora a tiro) e la partecipazione alla prossima Champions League: nell'attuale edizione inaspettatamente il Real è tornato tra i favoriti e vuole dimostrarlo a Torino.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Una sfida che si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti su Canale 20, appunto al numero 20 del digitale terrestre, il nuovo canale Mediaset che farà il suo esordio proprio in questa settimana, e che sarà anche quello che trasmetterà molte partite dei Mondiali di calcio in Russia. Diretta anche sul canale Premium Sport HD per Mediaset Premium e in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS REAL MADRID

All'Allianz Stadium di Torino scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Juventus schiereranno Buffon tra i pali e una difesa a tre con Rugani, Barzagli e Chiellini. Sulla corsia laterale di destra si muoverà lo svizzero Lichtsteiner e sulla corsia laterale di sinistra sarà schierato il ghanese Asamoah, con il tedesco Khedira, l'uruguaiano Betancur e il francese Matuidi al centro della mediana. In attacco, confermato il tandem tutto argentino composto da Dybala e Higuain. Risponderà il Real Madrid col portiere costaricense Keynor Navas alle spalle di Carvajal e del brasiliano Marcelo, esterni di destra e di sinistra nella linea a quattro difensiva con Sergio Ramos e il francese Varane impiegati come difensori centrali. A centrocampo, spazio al croato Kovacic e all'altro brasiliano Casemiro, con Lucas schierato sulla fascia destra e Asensio esterno laterale mancino. In attacco, l'asso portoghese Cristiano Ronaldo farà coppia col centravanti transalpino Benzema.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le assenze probabilmente influenzeranno la scelta del modulo per Max Allegri, che dovrebbe schierare la Juventus con il 3-5-2 già visto contro il Milan, mentre Zinedine Zidane dovrebbe far partire il Real Madrid con un 4-4-2 di base. L'ultima sfida tra le due formazioni è stata la finale di Champions League della scorsa stagione a Cardiff, grande delusione per la Juventus che dopo aver pareggiato con una spettacolare rovesciata di Mandzukic il vantaggio di Cristiano Ronaldo, è caduta sotto i colpi di Casemiro, ancora Cristiano Ronaldo e Asensio. L'ultimo precedente a Torino è il due a uno della semifinale del 2015, gol di Morata, Cristiano Ronaldo e rigore di Tevez che regalò il successo ai bianconeri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote sulla sfida all'Allianz Stadium, i bookmaker prevedono un grande equilibrio con lieve preferenza per una vittoria esterna delle Merengues, quotata 2.60 da William Hill, mentre Bwin propone a 2.85 la quota relativa alla vittoria bianconera e Bet365 fissa invece a 3.25 la quota relativa al pareggio. Riguardo i gol realizzati nel corso della partita, l'over 2.5 viene quotato 2.15 e l'under 2.5 viene quotato 1.74 da Unibet.

