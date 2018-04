Juventus si qualifica se.../ Real Madrid, Champions: risultati utili, vincere oggi obbligo per la semifinale?

E' ancora presto per analizzare i risultati che la Juventus ha a disposizione per qualificarsi alla semifinale di Champions League, ma si può "studiare" la strategia per l'andata dei quarti

03 aprile 2018 Claudio Franceschini

La Juventus ospita il Real Madrid in Champions League (Foto LaPresse)

Juventus Real Madrid si gioca tra poche ore: naturalmente è presto per dire in che modo i bianconeri si potranno eventualmente qualificare alla semifinale di Champions League. Siamo solo alla partita di andata: parlare di risultati utili, di differenza gol, di reti segnate in trasferta è puramente aleatorio e ipotetico, si basa esclusivamente su possibilità che vanno tracciate con l’immaginazione, sia essa utilizzata in maniera ottimistica o al contrario. Come possiamo dire se la Juventus volerà in semifinale pareggiando al Bernabeu? Potrebbe esserlo, magari però il pareggio il prossimo mercoledì non servirebbe a nulla. Magari sì, ma solo segnando almeno due gol oppure non subendone; insomma, è tutto legato al risultato che maturerà questa sera all’Allianz Stadium. Dunque, proviamo a ipotizzare: quale sarebbe un risultato utile per Massimiliano Allegri? Certamente una vittoria, perchè il pareggio complicherebbe le cose non di poco; anche vincere però potrebbe non bastare, perchè il regolamento UEFA prevede appunto che il gol in trasferta valga doppio, dunque un Real Madrid che segni due gol a Torino sarebbe pericolosissimo e comunque favorito anche se in questa partita di andata dovesse perdere.

LA STRATEGIA DI ALLEGRI

Quale potrebbe essere dunque la strategia di Allegri per Juventus Real Madrid? Dire che il tecnico dei bianconeri cercherà di vincere appare decisamente scontato, anche perchè - al netto di certi contesti - nessuna squadra affronta una partita con l’idea di base di pareggiare, oppure di contenere la sconfitta. Soprattutto se si parla di un doppio confronto, e di una partita che ne rappresenta l’andata: la Juventus questa sera giocherà per vincere, è innegabile. Partendo anche forte, come ha fatto contro il Tottenham: allora i bianconeri avevano segnato due gol nei primi minuti, indirizzando la sfida. Non era servito, perchè gli Spurs erano pervenuti al 2-2; tuttavia quelle due reti erano poi state vitali quando si era andati a White Hart Lane. Allora, possiamo dire che il 2-2 questa sera sarebbe risultato negativo ancor più di quella volta, perchè al Santiago Bernabeu la Juventus dovrebbe replicare la vittoria degli ottavi e sarebbe ben più complicato; se ricordiamo quanto era accaduto nella semifinale di tre anni fa, i campioni d’Italia avevano giocato l’andata a Torino e avevano vinto 2-1. Era bastato: a Madrid erano finiti sotto, ma con il pareggio di Alvaro Morata si erano guadagnati la finale di Berlino. Allegri firmerebbe per un 2-1 oggi? Probabilmente sì: conterà soprattutto vincere per mettere pressione ai campioni d’Europa, sapendo bene che qualunque risultato (a meno che non sia un 5-0) sarebbe comunque ribaltabile agilmente da una squadra che ha vinto tre delle ultime quattro edizioni di Champions League.

