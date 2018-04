Lucchese Pistoiese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lucchese-Pistoiese, LaPresse

Lucchese Pistoiese, diretta dal signor Luigi Carella, si gioca oggi martedì 3 aprile alle ore 20.30 ed è un recupero del campionato di Serie C nel girone A, trattandosi di una delle partite che erano saltate un mese fa a causa del maltempo che imperversava sull’Italia. Arrivati ad aprile, il derby toscano mette di fronte due formazioni che hanno praticamente la stessa classifica: 36 punti per i padroni di casa della Lucchese di Giovanni Lopez, 37 per la Pistoiese di Paolo Indiani, che allo stadio Porta Elisa dovrà dunque scongiurare il tentativo di sorpasso da parte della Lucchese.

Classifica quasi identica significa anche avere gli stessi obiettivi: in questo momento Lucchese e Pistoiese sarebbero in quella ‘terra di nessuno’ fuori dalla zona playoff ma anche sopra ai playout. Di conseguenza, l’obiettivo fondamentale sarà tenere un buon margine su chi insegue, per evitare di farsi risucchiare verso il basso, cercando però se possibile di inserirsi anche nella lotta per un posto ai playoff, magari sfruttando il fatto che nel girone A (grazie alla Coppa Italia) anche l’undicesima avrà l’accesso agli spareggi della cosiddetta post-season, che comunque assegnerà una sola promozione su ben 28 squadre partecipanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Lucchese Pistoiese non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma come per tutte le partite di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PISTOIESE

Facendo una panoramica sulle probabili formazioni di Lucchese Pistoiese, per i padroni di casa allenati da Giovanni Lopez possiamo immaginare un 4-5-1 nel quale Davanti a destra, Espeche, Bertoncini e Baroni a sinistra dovrebbero formare la retroguardia a quattro davanti ad Albertoni. Nel folto centrocampo a cinque Damiani perno centrale affiancato dalle mezzali Dell’Amico e Buratto, con Arrigoni esterno destro e Nolè a sinistra. Infine il punto di riferimento in attacco, che dovrebbe essere Fanucchi. Per la pistoiese di Paolo Indiani invece ecco il 4-4-2 come modulo di riferimento: Biagini in porta, protetto dai centrali Sullo e Priola, con Mulas terzino destro e Nardini a sinistra. A centrocampo la coppia in mediana formata da Hamlili e Luperini, con Surraco esterno destro e Regoli a sinistra, mentre il tandem d’attacco potrebbe vedere in campo Ferrari e Vrioni.

PRONOSTICO E QUOTE

Favorita la Lucchese, ma senza enormi differenze nel pronostico. Questo ci dicono le quote Snai in vista del derby toscano Lucchese Pistoiese: il segno 1 è infatti proposto a quota 2,15; il pareggio (segno X) pagherebbe 3,05 volte la posta in palio, mentre in caso di colpaccio della Pistoiese (segno 2) la quota sarebbe di 3,40.

