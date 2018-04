Monza Prato/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monza Prato info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, recupero di Serie C al Brianteo (oggi 3 aprile)

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Monza Prato - LaPresse

Monza Prato, diretta dal signor Alessio Clerico, si gioca oggi martedì 3 aprile alle ore 14.30 allo stadio Brianteo del capoluogo brianzolo ed è un recupero del campionato di Serie C nel girone A, trattandosi di una delle partite che erano saltate un mese fa a causa del maltempo che imperversava sull’Italia. La situazione in classifica delle due squadre è ben diversa: 45 punti per il Monza e un buonissimo settimo posto per una squadra certamente in forma in questo periodo, come testimoniano le recenti vittorie contro big quali Siena e Livorno per la squadra di Marco Zaffaroni, triste ultimo posto con appena 21 punti per il Prato allenato da Pasquale Catalano.

Di conseguenza gli obiettivi sono ben diversi: il Monza punta alla migliore posizione possibile nella griglia dei playoff per provare ad ottenere soddisfazioni anche nella lunga post-season, fermo restando che con una sola promozione in palio su 28 squadre partecipanti fra i tre gironi il cammino sarà durissimo; il Prato invece deve ringraziare i guai altrui che hanno abolito le retrocessioni dirette in questa Serie C 2017-2018 e deve pensare ai playout che certamente attendono i toscani, i quali non hanno più speranze di evitarli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Monza Prato non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma come per tutte le partite di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PRATO

Facendo adesso il punto sulle probabili formazioni di Monza Prato, per i lombardi di Marco Zaffaroni possiamo ipotizzare il modulo 4-4-2: Liverani in porta; difesa a quattro con Adorni a destra, Riva e Caverzasi centrali, Origlio terzino sinistro; a centrocampo la coppia mediana formata da Palesi e Guidetti, il numero 10 D’Errico a destra e Giudici esterno sinistro; infine il tandem d’attacco che potrebbe essere composto da Cori e Mendicino. Il Prato potrebbe invece schierarsi con il 4-2-3-1 con Alastra in porta; in difesa i centrali Casale e Martinelli, Cistana a destra e Coccolo a sinistra; in mediana la coppia formata da Gargiulo e Guglielmelli, esterni Ceccarelli a destra e Piscitella a sinistra, Fantacci invece trequartista alle spalle della punta centrale Carletti.

PRONOSTICO E QUOTE

Fattore campo e classifica fanno logicamente pendere dalla parte dei lombardi il pronostico in vista di Monza Prato. Molto chiare sono in tal senso le quote proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 per la vittoria del Monza è proposto a 1,45, poi per il segno X si sale a 3,75 e si arriva fino a 7,50 per il segno 2, che naturalmente starebbe ad indicare un colpaccio esterno del Prato.

