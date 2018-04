PAGELLE/ Juventus-Real Madrid: i voti della partita (Champions League, andata quarti - primo tempo)

Pagelle Juventus Real Madrid, i voti della partita: i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo all'Allianz Stadium per l'andata dei quarti della Champi9ons League

03 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Real Madrid, Champions League (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso l'andata dei quarti di Champions League 2017-18 tra Juventus e Real Madrid con le due squadre che sono rientrate negli spogliatoi per il riposo sul punteggio di 1 a 0 in favore della compagine di Zinedine Zidane: ecco i voti del primo tempo che è cominciato con il botto, con il gol di Cristiano Ronaldo (7) che al 3' gela i padroni di casa e manda in visibilio i tifosi blancos accorsi sin dalla Spagna. Nonostante la doccia fredda i bianconeri non si perdono d'animo e si riversano in avanti nel tentativo di pareggiare i conti, Higuain (6,5) prova a servire Bentancur (5,5) che non riesce a calciare bene, successivamente sugli sviluppi di un calcio piazzato Navas (7+) salva sul Pipita che aveva colpito la sfera di prima intenzione. Dall'altra parte gli ospiti sfiorano il raddoppio in contropiede con la traversa di Kroos (6,5), prima dell'intervallo Chiellini (5,5) su calcio d'angolo non riesce a cogliere l'attimo con Navas fuori posizione.

VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri non stanno sfigurando anche se hanno rischiato di chiudere il primo tempo sotto di due gol.

MIGLIORE JUVENTUS: HIGUAIN 6,5 - È quello che va più vicino di tutti al gol, con i suoi movimenti mette i compagni nelle condizioni di lasciare il segno.

PEGGIORE JUVENTUS: BARZAGLI 5 - L'esperto difensore bianconero non riesce a marcare Cristiano Ronaldo nell'azione dello 0-1.

VOTO REAL MADRID 6,5 - Trovano il gol al primo colpo e prima dell'intervallo potrebbero raddoppiare con Kroos, fermato solamente dalla traversa.

MIGLIORE REAL MADRID: NAVAS 7+ - Cristiano Ronaldo apre le danze ma il portiere dei blancos sta salvando il risultato grazie alla parata su Higuain.

PEGGIORE REAL MADRID: CASEMIRO 6- - Rischia grosso quando tocca il pallone col braccio dentro l'area di rigore dei blancos, fortunatamente per lui l'arbitro fa finta di nulla. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.