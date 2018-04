Pro Piacenza-Siena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza-Siena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma martedì 3 aprile 2018.

03 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Pro Piacenza-Siena, LaPresse

Pro Piacenza-Siena, diretta dal signor Mei di Pesaro, martedì 3 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per il recupero della ventottesima giornata di campionato nel girone A di Serie C. Pesante battuta d'arresto nell'ultimo match di campionato per il Siena, caduto in casa del Pontedera (che ha conquistato sei punti su sei quest'anno contro i cugini toscani) e non ha approfittato neanche questa volta dell'ennesimo scivolone interno del Livorno capolista, battuto in casa dal Monza. Ancora una volta i bianconeri non sono riusciti a riaprire un campionato che vede i labronici sempre in testa con due punti di vantaggio, ma anche con una partita in meno disputata rispetto ai diretti concorrenti.

Per il Siena, all'orizzonte c'è un'altra trasferta insidiosa contro una Pro Piacenza a sua volta bisognosa di punti salvezza, reduce da due sconfitte consecutive contro Monza e Arezzo. Soprattutto quest'ultimo ko interno contro una squadra teoricamente avvilita dalle traversie societarie e dalle penalizzazioni subite, è stata pesante per i piacentini, che mantengono comunque cinque punti di vantaggio sul Gavorrano quartultimo, e con una partita disputata in meno. Importante però per la Pro non concedere altri punti alle inseguitrici, ma frenare anche al 'Garilli' significherebbe per il Siena dare definitivamente l'addio al sogno del primo posto.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento per la sfida, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire con un abbonamento al portale elevensports.it, oppure registrandosi e acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA SIENA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa emiliani schiereranno Gori tra i pali, Paramatti sull'out difensivo di destra e Ricci sull'out difensivo di sinistra, con Belotti e Battistini a formare la coppia di centrali della retroguardia. Aspas, Cavagna e Barba giocheranno a centrocampo nel terzetto titolare, alle spalle del tridente offensivo composto da Musetti, Abate e Alessandro. Risponderà il Siena con Pane in porta, Sbraga schierato in posizione di terzino destro e Iapichino schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Brumat e D'Ambrosio saranno i due difensori centrali. A centrocampo si muoveranno Gerli, Bulevardi ed Emmausso, vista la squalifica di Damian, espulso nella trasferta di Pontedera. In avanti Guberti sarà confermato in posizione di trequartista, alle spalle del duo d'attacco Marotta-Santini.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, si troveranno faccia a faccia il 4-3-3 della Pro Piacenza ed il 4-3-1-2 del Siena. All'andata toscani vincenti di misura tra le mura amiche dello stadio Franchi, uno a zero con gol decisivo messo a segno da Emmausso al novantaduesimo minuto del match. Ultimo precedente in casa della Pro Piacenza datato 25 gennaio 2017, vittoria dei padroni di casa con il punteggio di due a uno, con gol di Musetti per il vantaggio piacentino, pari di Bunino per il Siena e rete decisiva realizzata da Barba per gli emiliani al terzo minuto di recupero del secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita, la vittoria interna viene quotata 3.39 da Bet 365, che offre invece a 2.04 la quota per l'affermazione in trasferta. L'eventuale pareggio viene invece proposto a una quota di 3.25 da Bwin. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso dell'incontro, per Betclic quote per l'over 2.5 e l'under 2.5 fissate rispettivamente a 2.35 e 1.57.

