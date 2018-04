Pro Vercelli Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Perugia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match al Piola, recupero di Serie B (oggi 3 aprile)

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Vercelli-Perugia, LaPresse

Pro Vercelli Perugia sarà diretta dall’arbitro Abbattista; la partita è un recupero di Serie B e si gioca oggi, martedì 3 aprile, alle ore 18.00 allo stadio Silvio Piola della città piemontese, dove i padroni di casa della Pro Vercelli allenata da Gianluca Grassadonia ospiteranno il Perugia di Roberto Breda. Obiettivi diversi ma altrettanto importanti per le due formazioni: la Pro Vercelli occupa lo scomodissimo penultimo posto con appena 30 punti e di conseguenza se il campionato finisse oggi sarebbe condannata alla retrocessione in Serie C. I piemontesi dunque hanno una sola cosa da fare: cercare di fare quanti più punti possibile da qui a fine campionato, sperando che lo sforzo venga premiato. Non si può guardare in faccia nessuno, neppure una squadra tecnicamente più forte come il Perugia.

Il Perugia invece è in zona playoff, ma la bagarre per i posti a disposizione è notevole: di certo finora la stagione degli umbri è stata caratterizzata da troppi alti e bassi che non hanno fatto bene al Perugia. Adesso dunque sarà fondamentale trovare la continuità, pena il rischio di rimanere fuori dai playoff, il che sarebbe un peccato per quanto la squadra di Breda ha dimostrato nei suoi momenti migliori, che avevano inizialmente fatto sognare in grande la città. La Pro Vercelli ha bisogno di punti, ma gli ospiti dovranno far valere il proprio superiore tasso tecnico per imporsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Perugia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. L’appuntamento per questo recupero è dunque su Sky Calcio 6, considerata la contemporaneità con recuperi di Serie A, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Piola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PERUGIA

Adesso vediamo quali potranno essere le probabili formazioni di Pro Vercelli Perugia. Per mister Grassadonia si può pensare ad un modulo 3-5-2 che dovrebbe avere Pigliacelli fra i pali; retroguardia a tre con Mammarella, Gozzi e Bergamelli; esterno destro Alcibiade, in mediana Berra, Altobelli e Paghera, sulla fascia sinistra invece Pugliese; infine in attacco la coppia potrebbe essere formata da Rovini e Reginaldo. Per il Perugia si attende il ritorno da titolare di Cerri, dunque nel modulo 3-5-1-1 Leali in porta, protetto dai tre difensori che dovrebbero essere Volta, Del Prete e Magnani; a centrocampo Mustacchio a destra, poi Gustafson, Bianco e Buonaiuto ed infine a sinistra Germoni; trequartista Diamanti, appunto in appoggio a Cerri.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico piuttosto equilibrato per questa partita fra Pro Vercelli e Perugia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che crede leggermente di più agli ospiti umbri: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Pro Vercelli pagherebbe 3,00 volte la posta in palio, mentre la quota si abassa per la vittoria esterna del Perugia, il segno 2 che raggiunge la quota di 2,45 ed è l’esito più probabile di questa partita. In una posizione intermedia invece il pareggio: il segno X è proposto a 3,10.

