Probabili formazioni/ Atalanta Sampdoria: quote e ultime novità live (Serie A recupero)

Probabili formazioni Atalanta Sampdoria: quote e ultime novità live sulle mosse di Gasperini e Giampaolo, i loro titolari per il match di Bergamo (recupero Serie A)

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Atalanta Sampdoria (Foto LaPresse)

Atalanta Sampdoria si gioca questa sera alle ore 18.30: le due formazioni scenderanno in campo a Bergamo con lo stesso obiettivo che si chiama Europa League, ma con stato d’animo ben diverso. L’Atalanta è infatti lanciata dagli ultimi ottimi risultati che hanno decisamente rialzato le possibilità degli uomini di Gian Piero Gasperini di essere in Europa anche nella prossima stagione; striscia di sconfitte invece per Marco Giampaolo, dunque per la Sampdoria potrebbe passare proprio oggi l’ultimo treno per rimanere agganciata alle Coppe. Andiamo allora a vedere le ultime notizie e le probabili formazioni per Atalanta Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando anche l’attuale stato di forma delle due formazioni, il pronostico di Atalanta Sampdoria sembra pendere nettamente dalla parte dei bergamaschi. Ecco dunque che l’agenzia Snai quota a 1,45 il segno 1 che vorrebbe appunto dire vittoria per i nerazzurri; si sale a 4,50 già in caso di pareggio e quindi per il segno X, mentre decisamente alta è la quota per la vittoria della Sampdoria, perché il segno 2 pagherebbe 7,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

LE MOSSE DI GASPERINI

La buona notizia per l’Atalanta è che in difesa Caldara potrebbe tornare titolare; conserviamo un minimo di cautela, ma Gasperini stavolta dovrebbe poter contare sull’azzurro, che farebbe dunque reparto con Toloi e Masiello davanti a Berisha, che sabato aveva riposato lasciando spazio a Gollini. A centrocampo prosegue l’assenza di Spinazzola, dunque si può ipotizzare un assetto con Hateboer a destra, Gosens a sinistra e la coppia centrale formata da De Roon e Freuler, anche perché Cristante dovrebbe agire da trequartista, tenuto conto dei problemi fisici di Ilicic. Completeranno il 3-4-1-2 il Papu Gomez e uno fra Petagna e Cornelius, anche se considerata l’importanza della posta in palio è probabile che possa avere la meglio l’azzurro.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per la Sampdoria tengono invece banco le condizioni del bomber Quagliarella; di conseguenza, in attacco Marco Giampaolo dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Caprari e Zapata, con Ramirez in loro appoggio sulla trequarti, dal momento che il modulo sarà il 4-3-1-2. Meno scossoni negli altri reparti: in difesa dovrebbe tornare titolare Bereszynski al fianco della coppia centrale formata da Silvestre e Ferrari davanti al portiere Viviano, con Murru come terzino sinistro per completare la retroguardia a quattro. Infine il terzetto di centrocampo, che potrebbe essere composto da Torreira come perno centrale, affiancato da Linetty e Praet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Petagna, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Squalificati: nessuno.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Zapata. Allenatore: Marco Giampaolo.

Squalificati: nessuno.

