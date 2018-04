Probabili formazioni/ Barcellona Roma: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League quarti)

Probabili formazioni Barcellona Roma: diretta tv, orario, le notizie live sulla partita di Champions League. Di Francesco ha la rosa al completo, solito ballottaggio Perotti-El Shaarawy

03 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Barcellona Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Barcellona Roma si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 4 aprile, come andata dei quarti di finale della Champions League 2017-2018: dopo 11 anni i giallorossi tornano a disputare questo turno della massima competizione europea e ci sono arrivati con pieno merito, vincendo un girone di ferro e poi eliminando lo Shakhtar Donetsk con il cinismo tipico delle grandi. Adesso la strada si complica: il Barcellona è una delle due squadre che la Roma avrebbe maggiormente voluto evitare nel sorteggio, ha vinto la Champions League nel 2015 ma lo ha fatto anche due volte nell’era di Pep Guardiola e una con l’ex giallorosso Luis Enrique. Sfida sulla carta impari, ma attenzione: sui 180 minuti i ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno le carte in regola per farcela. Vediamo dunque in che modo le due formazioni potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Camp Nou mercoledì sera, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Barcellona Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Barcellona Roma sarà un appuntamento in diretta tv aperto a tutti: la partita del Camp Nou infatti sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, una bella notizia per tutti i tifosi giallorossi e gli appassionati di calcio. Ovviamente l’appuntamento sarà anche quello per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD; in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ROMA

LE SCELTE DI VALVERDE

E’ un 4-4-2 quello che Ernesto Valverde utilizza in questa stagione, ma l’assunto vale solo di facciata: il Barcellona non ha rinunciato all’ultraquarantennale 4-3-3. Non avrà Nélson Semedo a destra e allora il terzino sarà Sergi Roberto; in mezzo spazio a Piqué e Umtiti con Jordi Alba largamente favorito a sinistra su Digne, ex della partita. In mezzo, sulla carta Ousmane Dembélé farebbe uno dei quattro – largo a sinistra – ma nella pratica è il terzo del tridente offensivo, lasciando dunque Sergio Busquets nella posizione di playmaker arretrato e Iniesta a creare e inventare sul centrosinistra. Anche Rakitic rappresenta una mezzala di fantasia e qualità piuttosto che di raccordo; il croato è largamente favorito su Paulinho, che può rappresentare anche una soluzione maggiormente offensiva e in questo senso è in ballottaggio aperto con Dembélé per completare il tridente. Messi chiaramente parte dalla posizione di destra, ma con facoltà di accentrarsi quando e quanto vuole; la Pulce ha appena raggiunto quota 100 gol in Champions League, chi invece è ancora a secco in questa edizione è clamorosamente Luis Suarez, che però rimane una grande minaccia per la difesa della Roma.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Sulla carta, Eusebio Di Francesco ha già scelto la sua formazione per il Camp Nou: si giocherà con il 4-2-3-1 che da qualche tempo è entrato stabilmente nelle idee del tecnico e ha portato risultati. I due al centro dovrebbero essere De Rossi e Strootman, con Lorenzo Pellegrini che però non parte battuto e dà anzi la sensazione di potersela giocare fino alla fine; Nainggolan va a ricoprire il ruolo di trequartista nel quale Spalletti lo impiegava stabilmente lo scorso anno. Davanti tornerà sicuramente Cengiz Under, ormai titolare inamovibile e a segno anche in nazionale in questi ultimi giorni; dall’altra parte Perotti rimane favorito su El Shaarawy nel solito ballottaggio tra esterni, con Dzeko che chiaramente sarà la prima punta (Schick la prima alternativa al bosniaco). Tutto fatto per il resto, perché la difesa è il reparto più certo: in porta Alisson che sta attraversando un grande momento, sulle corsie laterali spingeranno invece Florenzi e Kolarov ricordando che Jonathan Silva non è convocabile per la Champions League (ma sarebbe comunque andato in panchina). Fazio e Manolas, come di consueto, saranno la coppia centrale a protezione del portiere.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ROMA: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Inesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 22. A Vidal, 25 Vermaelen, 19 Digne, 21 André Gomes, 15 Paulinho, 17 Paco Alcacer

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: -

Indisponibili: Nélson Semedo, Denis Suarez

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 30 Gerson, 92 El Shaarawy, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp

