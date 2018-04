Probabili formazioni/ Genoa Cagliari: quote e ultime novità live (Serie A recupero)

Probabili formazioni Genoa Cagliari: quote e ultime novità live sulle mosse di Ballardini e Lopez, i loro titolari per il match di Marassi (recupero Serie A)

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Genoa Cagliari (Foto LaPresse)

Genoa Cagliari si gioca questa sera alle ore 18.30: le due formazioni scenderanno in campo a Marassi condividendo l’obiettivo si allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Sta un po’ meglio in tal senso il Genoa di Davide Ballardini che ha 31 punti in classifica contro i 29 del Cagliari di Diego Lopez, tra l’altro reduce dalla batosta incassata sabato, lo 0-4 casalingo contro il Torino. D’altronde prima di Pasqua il Genoa ha pareggiato in casa contro la Spal, risultato che non ha fatto felice il Grifone: tutti alla ricerca del riscatto quindi. Andiamo allora a vedere le ultime notizie e le probabili formazioni per Genoa Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico di Genoa Cagliari sembra pendere nettamente dalla parte dei padroni di casa liguri, almeno secondo quanto propone l’agenzia Snai, la quale quota a 1,90 il segno 1 che vorrebbe appunto dire vittoria per i rossoblù di casa; si sale a 3,20 già in caso di pareggio e quindi per il segno X, mentre piuttosto alta è la quota per la vittoria del Cagliari a Marassi, perché il segno 2 pagherebbe 4,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

LE MOSSE DI BALLARDINI

Il Genoa, che pure viene considerato favorito, deve fare i conti con le squalifiche di Bertolacci e Taarabt, entrambi ammoniti sabato contro la Spal mentre erano in diffida. Ecco dunque che l’allenatore Davide Ballardini dovrà mescolare le carte del suo Genoa nel 3-5-2 del Grifone. Certamente fra i pali Perin, che dovrebbe essere protetto dalla retroguardia a tre formata da Biraschi, Spolli e Zukanovic; nel folto centrocampo a cinque ci attendiamo Rosi come esterno destro, poi Bessa, Rigoni in cabina di regia, Hiljemark ed infine Laxalt sulla corsia mancina; quanto alla coppia d’attacco, la soluzione più probabile vedrebbe in campo Pandev e Lapadula.

LE SCELTE DI LOPEZ

Una buona notizia per Lopez è che il Cagliari non avrà squalificati, a parte Joao Pedro bloccato per doping. Un’assenza che però è decisamente pesante, al pari di quella di Cigarini che è il cervello del centrocampo sardo. Tenuto considerato tutto ciò, ecco che Diego Lopez dovrebbe schierare il suo Cagliari secondo il seguente 3-5-2: Cragno in porta; difesa a tre composta da Romagna, Ceppitelli e Castan; a centrocampo Faragò esterno destro, poi Ionita, Barella in posizione centrale, Padoin e sulla fascia sinistra Miangue; in attacco potrebbe essere Han il favorito per affiancare il centravanti Pavoletti.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Rigoni L., Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.

Squalificati: Bertolacci, Taarabt.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Miangue; Han, Pavoletti. Allenatore: Diego Lopez.

Squalificati: nessuno.

