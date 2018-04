Probabili formazioni/ Juventus Real Madrid: quote e le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Juventus Real Madrid: le quote e le ultime novità sugli 11 in campo all'Allianz Stadium . Solo titolari per Zinedine Zidane e i Blancos.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Real Madrid (LaPresse)

Si accenderà oggi alle ore 20.45 il big match per l'andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid: andiamo quindi a vedere come si sono preparati i due tecnici in vista di questo match così delicato. Sia per Allegri che per Zidane il primo problema in questi giorni è stato definire un modulo di gioco, al netto ovviamente degli uomini a disposizione. In casa bianconera la scelta era tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, con la necessità di trovare un buon sostituto di Pjanic, fermato dal giudice sportivo; dall’altra parte del campo il dubbio per il tecnico dei Blancos era tra il 4-4-2 e il 4-4-3, ma in entrambi i casi, i nomi scelti come titolari sarebbero stati, di fatto, gli stessi. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus-Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando il tipo di scontro, appare ben difficile fare un pronostico di questo quarto di finale. Affidandoci però alle quotazioni fissate alla vigilia dalla snai vediamo bene che il successo della Juventus è stato valutato a 2.65, mentre la vittoria del Real Madrid ha meritato la quota di 2.70: pareggio fissato invece a 3.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Gli ultimi allenamenti a Vinovo paiono aver portato il tecnico della Vecchia Signora a spostarsi sul 4-2-3-1 come modulo di partenza, anche se alcuni nomi rimangono ancora in dubbio per via di alcuni acciacchi. In questo senso, non possiamo dare per certa la presenza di Mandzukic sull’esterno, ma Allegri pare aver ritrovato Bernardeschi al bisogno. In avanti quindi dovremmo vedere poi Douglas Costa e Paulo Dybala, questo posto sulla trequarti e desideroso di far male alla difesa balugrana, mentre sarà Higuain la prima punta. Qualche ballottaggio aperto in mediana: sulla carta Bentancur potrebbe essere il primo nome per sostituire Pjanic, ma in caso di reparto a due saranno Matuidi e Khedira i titolari, mentre il numero 30 si accomoderà in panchina. Pochi i dubbi in difesa invece: di fronte a Buffon troveremo Barzagli e Cheillini in coppia centrale con De Sciglio e Asamoah, che occuperanno i corridoi esterni.

LE SCELTE DI ZIDANE

Per la sfida all’Allianz il tecnico del Real Madrid dovrebbe affidarsi al 4-3-3 come modulo di partenza, anche se le sorprese anche a partita in corso non mancheranno. In ogni caso per Zidane solo titolari in una sfida così delicata, a partire dall’attacco: Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo saranno infatti in campo dal primo minuto. Alle loro spalle spazio in mediana per Modric, Casemiro e Kroos, mentre anche in difesa Zinedine Zidane non avrà alcun dubbio nel distribuire le maglie dei titolari. Ecco quindi che di fronte a Kaylor Navas, fermo tra i pali, rivedremo Sergio Ramos e Varane al centro, con il duo Caravjal-Marcelo adibito alle corsie esterne. Aggiungiamo poi che, benché il tecnico del Real abbia dalla sua una panchina ben ampia, difficilmente sono attesi ballottaggi aperti alla vigilia del fischio d’inizio.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain All. Allegri

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo All. Zidane

© Riproduzione Riservata.