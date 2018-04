Probabili formazioni/ Liverpool Manchester City: diretta tv, orario, notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Liverpool Manchester City: diretta tv e le ultime novità del match di Champions League. Alla vigilia del derby inglese, vediamo moduli e titolari

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Liverpool Manchester City (Foto LaPresse)

Mercoledì di lusso anche grazie a Liverpool Manchester City: le due formazioni scenderanno in campo ad Anfield Road per l’andata del derby inglese nei quarti di finale di Champions League domani alle ore 20.45. Sfida delicata, che il primo match potrebbe già indirizzare: il Manchester City ha sicuramente qualcosa in più, come dimostra la classifica del campionato inglese, ma è pure vero che Klopp ha sempre dimostrato di essere uno dei pochi allenatori che sanno mettere in difficoltà Guardiola. Andiamo allora a vedere le notizie alla vigilia e le probabili formazioni per Liverpool Manchester City.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Liverpool Manchester City sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati, naturalmente un’esclusiva Mediaset Premium come tutta la Champions League per questa stagione. I canali di riferimento per la sfida ad Anfield Road saranno Mediaset Premium Calcio 1 e Mediaset Premium Calcio 1 HD: diretta streaming video disponibile invece tramite l’app Premium Play, naturalmente però riservata agli abbonati Premium.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI KLOPP

Jurgen Klopp si affida ovviamente al suo tridente titolare, con un Mohamed Salah in forma straripante e che potrebbe essere l’uomo copertina del 4-3-3 dei Reds, al fianco di Firmino e Mané nel reparto offensivo del Liverpool. A centrocampo Emre Can dovrebbe recuperare dal suo infortunio, ma in caso contrario è pronto Milner per completare il reparto nevralgico insieme ad Henderson e Wiljnaldum. In difesa, gli inglesi Robertson e Alexander-Arnold presidieranno le fasce ai fianchi della coppia centrale composta da Van Dijk e Lovren. Per quanto riguarda il portiere, ecco infine che fra i pali del Liverpool potrebbe esserci Karius.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Il Manchester City risponderà con tutta o quasi la sua potenza di fuoco offensiva. Quel quasi è relativo al fatto che inizialmente dovrebbe rimanere in panchina Gabriel Jesus, nonostante Aguero non sia al 100% per un problema fisico. Fiducia comunque all’argentino, che nel tridente di Pep Guardiola dovrebbe essere affiancato da Sterling e David Silva. Anche il centrocampo è composto da grandi firme, basta leggere i nomi per capirlo: i titolari saranno infatti Fernandinho, Gundogan e De Bruyne. In difesa è ballottaggio sulla fascia sinistra tra due giocatori entrambi adattati: Zinchenko e Laporte. Per il resto ci sarà Ederson fra i pali; davanti a lui Walker terzino destro, mentre Otamendi e Kompany formeranno la coppia centrale.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Emre Can, Wiljnaldum; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Jurgen Klopp.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Aguero, Silva. Allenatore: Pep Guardiola.

© Riproduzione Riservata.