Probabili formazioni/ Milan Inter: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Milan Inter (Foto LaPresse)

Mercoledì di lusso con Milan Inter: le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per il Derby della Madonnina domani alle ore 18.30. Questa è una partita che naturalmente tutti vogliono sempre vincere, ma anche le motivazioni di classifica sono molto importanti: per il Milan è forse l’ultima occasione per sperare di lottare davvero per il quarto posto e di conseguenza per la prossima Champions League; l’Inter ha invece la possibilità di allontanare forse in modo definitivo i cugini e di portarsi al terzo posto, scavalcando pure la Roma. Andiamo allora a vedere le notizie alla vigilia e le probabili formazioni per Milan Inter.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Milan Inter sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati, sia sul digitale sia sul satellite. Per tutti gli abbonati a Sky l’appuntamento con il derby della Madonnina sarà sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, con diretta streaming video offerta dall’app Sky Go. Per coloro che invece hanno sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium, i canali di riferimento per la sfida a San Siro saranno Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD: diretta streaming video disponibile invece tramite l’app Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI GATTUSO

In primo piano c’è la squalifica di Biglia, che era diffidato e sabato sera ha subito un cartellino giallo contro la Juventus e dovrà dunque saltare il derby. Di conseguenza in cabina di regia dovrebbe essere titolare Montolivo, per un centrocampo interamente composto da ex giocatori dell’Atalanta insieme a Kessié e Bonaventura, che spesso in passato ha fatto male all’Inter (ma soprattutto quando era ancora proprio all’Atalanta). Uomo derby è senza dubbio Suso, che certamente vedremo titolare nel tridente d’attacco, con Calhanoglu dall’altra parte e probabilmente Cutrone come punta centrale, favorito su Kalinic e André Silva anche se la scelta definitiva forse non è ancora stata fatta. In difesa non ci dovrebbero essere particolari novità: Donnarumma fra i pali; Calabria terzino destro, centrali Bonucci (a suo modo un ex) e Romagnoli, infine Rodriguez a presidiare la corsia mancina.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nelle ultime giornate l’Inter è ripartita: tre vittorie e un pareggio con 10 gol segnati e nemmeno uno subito. La logica conseguenza di tutto questo è che Luciano Spalletti dovrebbe insistere con i titolari che gli stanno dando soddisfazione in questo periodo, anche perché saranno tutti a disposizione. Ecco dunque Handanovic in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Skriniar e Miranda centrali, Cancelo ormai una certezza a destra e D’Ambrosio terzino sinistro. In mediana la coppia composta da Brozovic e Gagliardini, che sembrano garantire un buon mix di qualità e quantità; sulla trequarti Rafinha, prezioso innesto di gennaio, infine i classici nomi dell’attacco con Candreva e Perisic esterni e il capitano Icardi punta centrale, tornato in grande forma come d’altronde anche il croato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Squalificato: Biglia.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Squalificati: nessuno.

