Probabili formazioni Serie A/ Moduli, dubbi: chi scende in campo? (recuperi)

Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori per i titolari in campo nei recuperi e i moduli di tutte le squadre coinvolte fra oggi e domani (3-4 aprile)

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Dopo la Pasqua, il campionato di Serie A torna subito protagonista grazie ai recuperi: occorre quindi andare a vedere quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo fra oggi e domani. Ricordiamo dunque giustamente quali sono le partite che ci attendono: oggi alle ore 18.30 saranno in programma Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina; domani invece si comincerà alle ore 17.00 con Benevento-Verona, seguita alle ore 18.30 da Chievo-Sassuolo, Milan-Inter e Torino-Crotone. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei vari allenatori per le probabili formazioni della Serie A, in quello che sarà di fatto un turno quasi completo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

In casa Atalanta la novità potrebbe essere il rientro di Caldara, anche se serve ancora cautela visti i problemi alla schiena del difensore bergamasco; vista l’assenza di Spinazzola e anche i problemi che continuano ad affliggere Ilicic, ci attendiamo ancora Cristante trequartista alle spalle di Gomez e uno fra Petagna e Cornelius. Quanto alla Sampdoria, potrebbe tornare in campo dal primo minuto Bereszynski, mentre in attacco considerati gli acciacchi di Quagliarella ci dovrebbe essere Ramirez alle spalle della coppia formata da Caprari e Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

In primo piano le squalifiche di Bertolacci e Taarabt in casa Genoa. Di conseguenza Davide Ballardini in mediana dovrebbe schierare Rigoni come regista, affiancato da Bessa ed Hiljemark; l’attacco del Grifone invece dovrebbe essere formato dalla coppia Pandev-Lapadula. Per il Cagliari pesano invece le assenze di Joao Pedro e Cigarini: in mediana la responsabilità di guidare la manovra sarà affidata a Barella, mentre Han è l’indiziato per affiancare Pavoletti in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

L’Udinese oggi pomeriggio ritroverà Barak, al rientro dalla squalifica. Si annuncia per Massimo Oddo anche un ballottaggio in avanti fra Maxi Lopez e Perica al fianco del trequartista De Paul, mentre Balic dovrebbe essere confermato a centrocampo. Buone notizie per Stefano Pioli: tornano Biraghi e Benassi, anche loro squalificati nello scorso turno di campionato. Avendo riposato sabato, dovrebbero essere entrambi titolari ad Udine. In attacco Simeone, dopo la rete contro il Crotone, si giocherà la maglia da titolare con Falcinelli, mentre Gil Dias è favorito su Eysseric.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VERONA

Problemi simili per le due squadre: Roberto De Zerbi sarà costretto a sostituire il suo portiere dopo l’espulsione rimediata da Puggioni nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio; tra i pali dovrebbe posizionarsi Brignoli, come già per quasi tutta la partita di sabato. Squalificato anche Costa, ammonito nel finale del match con la diffida che pendeva su di lui. Passando all’Hellas Verona, problema tra i pali anche per Fabio Pecchia perché Nicolas ha ricevuto un cartellino rosso nel finale della sfida di San Siro contro l’Inter e il portiere titolare dovrebbe essere stavolta Silvestri. Sarà poi assente per squalifica anche Fares a causa del giallo rimediato nella sfida contro i nerazzurri, due giocatori per parte fermati dal giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SASSUOLO

Problemi in difesa per Rolando Maran e il suo Chievo: Dainelli infatti è indisponibile, squalificato invece Tomovic. Di conseguenza, davanti al portiere Sorrentino, la retroguardia a quattro dovrebbe essere formata da Cacciatore, Bani, Gamberini e Jaroszynski. Probabile il ricorso al 4-2-3-1, con Inglese punto di riferimento centrale in attacco. Per il Sassuolo invece l’unico giocatore indisponibile è Letschert, di conseguenza Beppe Iachini dovrebbe avere maggiore possibilità di scelta: attenzione soprattutto all’attacco, dove ci attendiamo la coppia formata da Babacar e Berardi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Non ci attendiamo sorprese da Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti: d’altronde, il derby non è certo partita per fare esperimenti. Nel Milan una novità però sarà inevitabile, dal momento che Biglia sarà squalificato e al suo posto dovrebbe giocare Montolivo. L’altro nodo è la maglia da prima punta: qui il favorito è Cutrone. Spalletti invece dovrebbe andare sul sicuro, confermando integralmente gli undici titolari delle ultime due convincenti vittorie dell’Inter contro Sampdoria e Verona, dunque in particolare Brozovic-Gagliardini in mediana, la zona dove l’Inter è cambiata più spesso in questi mesi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CROTONE

Molinaro e Lyanco sono indisponibili, ma anche le condizioni di N’koulou andranno monitorate: questi i problemi principali per il Torino di Walter Mazzarri, che in difesa dunque punterà su Bonifazi, Burdisso e Moretti. A centrocampo da segnalare il ballottaggio fra Obi e Acquah, in attacco si va verso la coppia formata da Iago Falque e Belotti. Sta però peggio il Crotone di Walter Zenga: Stoian, Capuano e Mandragora squalificati; Simic e Budimir assenti, anche Nalini non è al top. Dentro dunque dal primo minuto Rohden e Ajeti, attenzione in difesa all’ormai classico ballottaggio fra Faraoni e Sampirisi.

© Riproduzione Riservata.