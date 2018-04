Probabili formazioni / Siviglia Bayern Monaco: quote e le ultime novità live (Champions league)

03 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Siviglia Bayern Monaco (LaPresse)

Siviglia-Bayern Monaco è il match per i quarti di finale della Champions League atteso oggi alle ore 20.45 e tra le sfide dall’esito più incerto in programma all’andata. Se infatti sulla carta i tedeschi piaiono avere qualcosa in più va anche detto che la compagine di Montella è la vera mina vagante di questa parte del tabellone del massimo torneo europeo, e le sorprese oggi al Pizjuan saranno davvero dietro l’angolo. Ecco quindi che Heynckes dovrà fare attenzione nello studiare la probabile formazione tedesca, al netto pure di alcuni assenze di gran peso come quelle di Neuer e Coman. Andiamo quindi a studiare nel dettaglio le probabili formazioni della sfida tra Siviglia e Bayern Monaco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco le quote del pronostico stilato alla vigilia son tutte per la compagine tedesca. La snai per esempio nell’1x2 ha dato il successo del club di Montella a 5.00, mentre la vittoria ospite è stata quotata a 1.65: pareggio fissato invece a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI MONTELLA

Saranno due i principali assenti in casa del Siviglia e il riferimento è per l’acciaccato Jesus Navas e lo squalificato Ever Banega: nulla da temere però per i fan degli spagnoli perché Montella ha già un piano B. Seguendo sempre il 4-2-3-1 come modulo di riferimento non mancheranno infatti i titolarissimi per una sfida così importante: ecco quindi che tra i pali vedremo Rico. Di fronte al numero 1, il reparto a 4 della difesa vedrà Lenglet e Kjaer al centro con il duo Mercado-Escudero posto a guardia delle corsie più esterne. Per la mediana, come abbiamo visto prima non ci sarà Banega: toccherà a Pizarro far coppia con N’Zonzi, mentre sulla tre quarti agirà Vasquez, chiamato al doppio lavoro dopo la sfida di Liga con il Barcellona. Per l’attacco il nome imprescindibile è quello di Ben Yedder, prima punta e capocannoniere del Siviglia in Europa: con lui sull’esterno vedremo Sarabia e Correa visto che Navas rimane in forse.

LE SCELTE DI HEINCKES

Qualche problemino in più in casa Bayern Monaco, dove gli assenti annunciati saranno qualcuno in più e dove Heynckes potrebbe venir tentato a fare qualche cambio a seconda della piega che prenderà la sfida di Champions League. In ogni caso per la probabile formazione del Bayern Monaco il modulo scelto sarà quello del solito 4-3-3 visto anche pochi giorni va in Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Con Neuer in infermeria tra i pali vedremo ancora Ulreich, con di fronte a se il duo centrale Boateng-Hummels, mentre toccherà a Kimmich e Alaba occuparsi delle corsie più esterne. Per la mediana il tecnico del Bayern Monaco consegnerà la maglia da titolare in cabina di regia a Javi Martinez, mentre James Rodriguez e Vidal faranno da mezzali. Il capitano Muller si farà quindi vedere in avanti, assieme a Lewandowski e Ribery, con Robben primo nome per la panchina.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-2-3-1): 1 Rico; 25 Mercado, 4 Kjaer, 5 Lenglet, 18 Escudero; 14 Pizarro, 15 N'Zonzi; 17 Sarabia, 22 Vazquez, 11 Correa; 9 Ben Yedder. All. Montella

BAYERN MONACO (4-3-3): 26 Ulreich; 32 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 27 Alaba; 11 James Rodriguez, 8 Javi Martinez, 23 Vidal; 25 Muller, 9 Lewandowski, 7 Ribery. All. Heynckes

