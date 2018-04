Probabili formazioni/ Udinese Fiorentina: quote le ultime novità live (recupero Serie A)

Probabili formazioni Udinese Fiorentina: quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo alla Dacia Arena, per il recupero della 27^ giornata di Serie A. Pioli senza Badelj.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Udinese Fiorentina (LaPresse)

Si gioca oggi il match Udinese-Fiorentina, partita di recupero della 27^ giornata del Campionato della Serie A: fischio d’inizio atteso alle ore 18.30 alla Dacia Arena. A circa un mese dalla tragica morte del capitano viola Davide Astori, il match al Friuli viene recuperato e di certo il clima in entrambi gli spogliatoi è ben pesante. Il ricordo del numero 13 dei gigliati è ben presente e per i ragazzi di Pioli sarà una di certo una motivazione in più per fare bene in campo. Di certo il pronostico è tutto per i fiorentini, che approdano al match avendo alle spalle diversi successi di fila: non così per i bianconeri che oramai mancano alla vittoria dallo scorso mese di gennaio. Ma andiamo ora a vedere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo, sono di certo i viola la squadra che si presenta oggi alla Dacia Arena vantando il titolo di favoriti dal pronostico. Considerando le quote date dalla snai per 1x2 vediamo che il successo in trasferta della Fiorentina è stato quotato a 2.20, mentre la vittoria dell’Udinese ha meritato la quotazione di 3.40: pareggio fissato a 3.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI ODDO

Per tornare presso alla vittoria Oddo punterà ancora sul 3-5-1-1 per la probabile formazione bianconera, ma anche in questa occasione dovrà fare a meno di Fofana e Behrami, ancora infortunati. Ecco quindi che vedremo un terzetto in difesa composto da Larsen, Danilo e Samir, con il solito Bizzarri tra i pali: attenzione però al numero 3 che potrebbe dover lasciare il posto a Nuytinck. Nell’ampio centrocampo a 5 ecco poi Balic in cabina di regia con Barak e Jankto al suo fianco: toccherà quindi al duo Widmer e Adnan occupare le corsie più esterne. Per l’attacco il tecnico dovrebbe affidare le maglie da titolari a De Paul e a Maxi Lopez, benché quest’ultimo rimanga in ballottaggio con Perica.

LE SCELTE DI PIOLI

In vista di questa trasferta a Udine, Pioli avrà fare i conti con le assenze annunciate di Thereau, (dato al massimo in panchina) e sopratutto di Milan Badelj, regista del gioco viola. Su chi puntare quindi nel 4-3-1-2 della probabile formazione toscana?. In mediana troveranno spazio Veretout, Cristoforo e Benassi, con il numero 19 al centro, alle spalle di Saponara posto sulla trequarti. In avanti per le due punte saranno confermati Simeone e Chiesa, entrambi in gol contro il Crotone pochi giorni fa. Per i viola troveremo poi in difesa Vitor Hugo e Pezzella coppia centrale di fronte a Sportiello che si farà trovare tra i pali: il reparto arretrato a 4 sarà poi completato da Biraghi e Milenkovic.

IL TABELLINO

Udinese (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 19 Larsen, 5 Danilo, 3 Samir; 27 Widmer, 72 Barak, 99 Balic, 14 Jankto, 53 Adnan; 10 De Paul; 18 Prrica. All. Oddo

Fiorentina (4-3-1-2): 57 Sportietklo; 3 Biraghi, 31 Vitor Hugo, 20 Pezzella, 4 Mlekovic; 17 Veretout, 19 Cristoforo, 24 Benassi; 8 Saponara; 9 Simeone, 25 Chiesa. All. Pioli.

© Riproduzione Riservata.