Pronostici Champions League/ Quote e scommesse delle partite (quarti, andata)

Pronostici Champions league: quote e scommesse per le partite di andata dei quarti. Attenzione a Juventus e Roma, in campo contro Real Madrid e Barcellona.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

Dopo una piccola sosta ecco che il grande calcio europeo torna protagonista e lo farà nelle giornata del 3 e 4 aprile per la sfide di andata dei quarti di finale della Champions League. Prima però di esaminare nel dettaglio i pronostici e le quote match per match, andiamo a riepilogare il programma di questo primo turno del tabellone dei quarti. Saranno quindi appena 4 le partite in programma il 3 e il 4 aprile, con due match per serata e fischio d’inizio atteso su tutti i campi per le ore 20.45. Ad aprire le danze saranno quindi le sfide Juventus-Real Madrid e Siviglia-Bayern, mentre mercoledì 4 aprile avranno luogo sempre alle ore 20.45 Barcellona-Roma e Liverpool-Manchester City. Andiamo quindi a vedere che cosa possono dirci i pronostici stilati alla vigilia dalla nostra reazione per i quarti di finale di Champions League.

PRONOSTICO JUVENTUS REAL MADRID

Nonostante il favore del fattore campo e un ottimo stato di forma, le defezioni per infortuni e squalifiche potrebbero mettere in difficoltà la squadra di Allegri, che comunque ha preparato il match con la massima attenzione. Stesso atteggiamento anche in casa Real, dove Zidane ha tenuto apposta a riposo Cristiano Ronaldo: i Blancos potrebbero quindi avere una marcia in più.

PRONOSTICO SIVIGLIA BAYERN

Benché la squadra di Montella sia la sorpresa di questa fase del tabellone di Champions League, il Bayern non dovrebbe fallire l’impresa pure in territorio nemico. L’attenzione in casa tedesca però dovrà essere massima contro una mina vagante come sono gli spagnoli.

PRONOSTICO BARCELLONA ROMA

Fattore campo parte, il pronostico è tutto per i bluagrana che vantano senza dubbio un’esperienza maggior e pure una panchina meglio attrezzata in vista della sfida. Non per questo però la Roma non farà di tutto per mettere in crisi a casa loro il Barça.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY LIVERPOOL

Sfida aperta quella attesa in terra inglese: i due club sono molto vicini per stato di forma e l’ultimo precedente segnato tra le due formazioni registra il accesso dei Reds. Non va dimenticato però che i Citizens sono primi nella classifica di Premier League e vantano un vantaggio di poco meno venti punti sulla squadra di Klopp. Nello scontro diretto però questo dato potrebbe anche non essere determinante.

