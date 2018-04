Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sui recuperi della 27^ giornata

Pronostici Serie A: quote e scommesse per le partite in programma il 3 e 4 aprile, recuperi della 27^ giornata di Serie A. Attenzione alla sfida Atalanta-Samdporia.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Dopo le festività pasquali ecco che il grande calcio della Serie A torna in campo e lo farà nelle giornate del 3 e 4 aprile, dove la Lega ha deciso che verranno recuperati i match originariamente previsti nella 27^ giornata. Prima però di esaminare partita per partita quote e pronostici raccolti dal nostra redazione facciamo un piccolo focus sul programma del turno. Saranno infatti ben 7 i match da recuperare e tre di questi avranno luogo martedì 3 aprile con fischio d’inizio fissato alle 18.30 e quindi Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Saranno quindi 4 gli incontri che avranno luogo il 4 aprile: alle 17.00 verrà giocata Benevento-Verona, mentre alle ore 18.30 sarà il momento di Chievo-Sassuolo, Milan-Inter e Torino-Crotone. Andiamo quindi ora a esaminare i pronostici stilati dalla nostra redazione per i recuperi della Serie A.

PRONOSTICO ATALANTA SAMPDORIA

Vista il brutto tabellino di marcia osservato in questi ultimi incontri dai liguri, ci attediamo grandi cose oggi dalla Dea, favorita anche dal fattore campo, elemento ben importante per i bergamaschi.

PRONOSTICO GENOA CAGLIARI

Sfida aperta al Marassi visto che le due formazioni in campo hanno osservato il medesimo ruolino di marcia negli ultimi appuntamenti della Serie A. I grifoni per potrebbero oggi avere qualcosa in più viste le belle cose fatte contro la Spal pochi giorni fa.

PRONOSTICO UDINESE FIORENTINA

Visto il momento no in casa di Massimo Oddo, il pronostico arride alla compagine viola di Pioli, che pure fuori casa, potrebbe dare nuovo seguito alla brillante striscia di risultati intrapresa.

PRONOSTICO BENEVENTO VERONA

Nel match al fondo della classifica di Serie B, appare ben difficile individuare un vincitore anche perché sia i gialloblu che i giallorossi arrivano al Vigorito con alle spalle parecchie sconfitte di fila. Se la classifica potrebbe vedere meglio gli scaligeri, attenzione: gli stregoni in casa sanno essere ben temibili.

PRONOSTICO CHIEVO SASSUOLO

Fattore campo e classifica vedono meglio i gialloblu, che pure sono di ritorno dalla bella vittoria con la Sampdoria di sabato scorso. I neroverdi però saranno un avversario ostico per la squadra di Maran.

PRONOSTICO MILAN INTER

Del derby della Madonnina stilare un pronostico è praticamente impossibile. La classifica infatti vede avvantaggiati i nerazzurri, ma lo stato di forma registrato dai rossoneri è impressionante. Il KO rimediato pochi giorni va con la Juventus poi potrebbe aver solo che caricato ancora di più i ragazzi di Gattuso.

PRONOSTICO TORINO CROTONE

Classifica e fattore campo vedono i granata con una marcia in più nel match di recupero della 27^ giornata. Il successo rimediato poi pochi giorni fa contro il Cagliari ha senza dubbio rinvigorito lo spogliatoio, di Mazzarri che quindi pare favorito.

