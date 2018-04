Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score dei recuperi (oggi 3 aprile)

Risultati Serie A: classifica aggiornata e diretta gol live score dei recuperi che sono in programma per oggi 3 aprile. Si recuperano i match saltati per la morte di Astori

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie A (LaPresse): in campo ricordando Astori

Comincia oggi una settimana che sarà molto intensa per la Serie A: infatti si giocheranno nel tardo pomeriggio i primi tre dei sette recuperi delle partite che non furono disputate domenica 4 marzo a causa della tragica e improvvisa morte di Davide Astori. Domani ci saranno gli ultimi quattro recuperi, poi sabato e domenica come da tradizione il prossimo turno: quasi come un turno infrasettimanale, che va ad aggiungersi ad un aprile già fittissimo, dal momento che fra due settimane ci sarà un vero turno infrasettimanale. Dunque vediamo quali sono le tre sfide di oggi, martedì 3 aprile: alle ore 18.30 (in prima serata non si può giocare perché la Uefa vieta la contemporaneità con la Champions League) ci saranno Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina.

RECUPERI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

In primo piano mettiamo proprio la partita di Udine, non tanto per le esigenze di classifica comunque importanti soprattutto per la Fiorentina che grazie a una serie di vittorie consecutive è tornata a credere nell’Europa League, quanto perché naturalmente si tratta della partita alla vigilia della quale avvenne la tragedia di Astori. La Fiorentina dunque torna ad Udine un mese dopo, chissà con quale stato d’animo: non sarà facile per i viola di Stefano Pioli tornare sul luogo della morte del loro capitano, ma potrebbe magari essere una spinta in più per fare bene, onorare la memoria di Astori con un’altra vittoria che renderebbe sempre più credibile l’inseguimento alla Europa League.

Proprio in questa ottica sarà molto importante la sfida di Bergamo fra Atalanta e Sampdoria, altre due squadre che condividono lo stesso obiettivo: i nerazzurri stanno vivendo un momento molto positivo, i blucerchiati invece appaiono in evidente difficoltà. Lo scontro diretto potrebbe lanciare la Dea e di fatto affossare la Samp, ma naturalmente potrebbe anche essere l’occasione per un ribaltone che porterebbe di nuovo la Sampdoria a pari punti con gli uomini di Gian Piero Gasperini. Infine Genoa Cagliari, importante nella lotta per la salvezza: il Grifone non può ancora dirsi in salvo ma potrebbe fare un determinante passo in avanti, più delicata la posizione dei sardi che avrebbero dunque grande bisogno di tornare da Marassi con un bel risultato.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.30

Atalanta-Sampdoria

Genoa-Cagliari

Udinese-Fiorentina

CLASSIFICA

Juventus 78

Napoli 74

Roma 60

Inter 58

Lazio 57

Milan 50

Atalanta 47

Sampdoria, Fiorentina 44

Torino 39

Bologna 35

Udinese 33

Genoa 31

Cagliari 29

Chievo, Sassuolo 28

Spal 26

Crotone 24

Verona 22

Benevento 10

