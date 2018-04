Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (recuperi, oggi 3 aprile)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta gol live score dei recuperi. Gli ultimi due match sono in programma alle ore 18.00 (oggi 3 aprile).

03 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Si completano oggi i recuperi di Serie B delle partite che un mese fa erano saltate per il maltempo oppure per rispettare il lutto in occasione della morte di Davide Astori. Dopo le quattro partite disputate ieri sfruttando il lunedì di Pasquetta, oggi ci attendono altre due sfide: stavolta saranno collocate nella stessa fascia orario, di conseguenza l’appuntamento sarà alle ore 18.00 sia per Brescia-Entella sia per Pro Vercelli-Perugia. A parte gli umbri, le altre tre squadre che scenderanno in campo oggi sono coinvolte nella lotta per la salvezza, dunque proprio sulla zona calda si concentrerà per oggi la nostra attenzione.

RECUPERI SERIE B: LA LOTTA PER LA SALVEZZA

La situazione di Brescia, Virtus Entella e Pro Vercelli non è comunque la stessa: le Rondinelle lombarde hanno 37 punti e ad oggi sarebbero salve senza nemmeno passare dai playout; la squadra di Chiavari invece ha 35 punti e il suo destino sarebbero proprio gli spareggi per non retrocedere; più delicata la posizione della Pro Vercelli, che di punti ne ha solamente 30 e di conseguenza ad oggi sarebbe retrocessa in Serie C. I piemontesi dunque sono chiamati a fare risultato, seppure contro una big come il Perugia, che è in zona playoff e ha ben altre ambizioni: la Pro tuttavia non può più guardare in faccia a nessuno se vuole provare a rimanere nel campionato cadetto.

Lo scontro diretto a Brescia potrà invece dire molto sui padroni di casa e sull’Entella: l’obiettivo comune è quello di provare ad allontanarsi dalla zona più calda, in particolare il Brescia se sfruttasse nel migliore dei modi il turno casalingo salirebbe a quota 40 punti che non darebbero la tranquillità però sarebbero un’ottima base di partenza per un finale di stagione che potrebbe essere abbastanza tranquillo, anche grazie all’eterno bomber Caracciolo, l’Airone che continua a far volare Brescia. Attenzione però all’Entella, che proverà ad effettuare il sorpasso che si concretizzerebbe in caso di colpaccio ligure al Rigamonti.

RISULTATI SERIE B

Ore 18.00

Brescia-Entella

Pro Vercelli-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 66

Frosinone 58

Palermo 57

Bari 53

Parma, Cittadella, Perugia, Venezia 50

Carpi 48

Perugia 47

Spezia 45

Foggia 43

Cremonese, Salernitana 41

Novara 38

Brescia, Pescara 37

Avellino 36

Entella 35

Cesena 34

Ascoli 33

Pro Vercelli 30

Ternana 27

