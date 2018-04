Siviglia-Bayern Monaco/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siviglia-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.

03 aprile 2018



Siviglia-Bayern Monaco, diretta dall'italiano Daniele Orsato, martedì 3 aprile 2018 alle ore 20.45, sarà una delle gare d'andata dei quarti di finale di Champions League. Il Siviglia di Vincenzo Montella è una squadra sempre capace di stupire: anche se nella Liga il massimo obiettivo, col quartetto composto da Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid e Valencia nettamente staccato, sembra essere la qualificazione in Europa League. Gli andalusi devono giocare però la finale di Coppa di Spagna, contro quel Barcellona fermato a sorpresa sul pari (due a due) nel sabato di Pasqua, con i catalani sotto per giunta di due reti a 2' dal novantesimo.

In Champions, il Siviglia è approdato ai quarti grazie alla clamorosa vittoria all'Old Trafford contro il Manchester United, dopo il pari a reti bianche al Sánchez Pizjuán. Il Bayern Monaco è avvertito, anche se la squadra di Heynckes arriva all'appuntamento nel suo massimo momento di forma stagionale, dopo un clamoroso sei a zero in Bundesliga al Borussia Dortmund che ha fatto sensazione. Con diciassette punti di vantaggio sullo Schalke secondo, a sei giornate dalla fine della Bundesliga ai bavaresi manca solamente un punto per ottenere il suo ennesimo titolo nazionale, ma il sogno per il Bayern è tornare a cinque anni di distanza dall'ultima volta sul tetto d'Europa, proprio grazie a quell'Heynckes che salutò dopo il 'triplete' del 2013, senza riuscire ad essere eguagliato dalle gestioni, ricchissime di aspettative, di Pep Guardiola prima e di Carlo Ancelotti in seguito.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Una sfida che si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Mediaset Premium, collegandosi in esclusiva sul canale Premium Sport HD, con gli abbonati al digitale terrestre pay che potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA BAYERN MONACO

Presso l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa andalusi giocheranno con Sergio Rico a difesa della porta, l'argentino Mercado schierato in posizione di terzino destro ed Escudero schierato in posizione di terzino sinistro, con il francese Lenglet e il danese Kjaer impiegati come difensori centrali. A centrocampo spazio al duo franco-argentino N'Zonzi-Banega, mentre Juan Navas, l'italiano Franco Vazquez e l'altro argentino Correa supporteranno il bomber colombiano Muriel, schierato come unica punta. Risponderà il Bayern Monaco con il portiere Ulreich alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di destra rispettivamente con il brasiliano Rafinha, Jerome Boateng, Hummels e l'austriaco Alaba. A centrocampo lo spagnolo Javi Martinez giocherà al fianco di Thomas Mueller e del colombiano James Rodriguez, mentre nel tridente offensivo saranno schierati tutti e tre i veterani, il francese Frank Ribery, il bomber polacco Lewandowski e l'ala olandese Arjen Robben.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli tattici confermati per le due formazioni, con l'italiano Vincenzo Montella che schiererà la squadra con il 4-2-3-1 e il tedesco Heynckes che affronterà la sfida con un 4-3-3 per il suo Bayern Monaco. Andalusi e bavaresi si trovano per la prima volta di fronte nelle Coppe Europee, con i tedeschi che negli ultimi quattro anni, dopo il successo nella finalissima tutta tedesca del 2013 in panchina (con Heynckes allenatore) hanno ottenuto tre semifinali e un ottavo nella competizione. Il Siviglia è arrivato ai quarti di finale di Coppa dei Campioni nel 1958: gli andalusi parteciparono da secondi in classifica nella Liga, perché il Real Madrid campione era già invitato come detentore. Proprio il Real eliminò il Siviglia agli ottavi, vincendo otto a zero al Bernabeu e pareggiando due a due a Siviglia.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker come prevedibile considerano i bavaresi nettamente favoriti nelle quote rilasciate per le scommesse su questo quarto di finale di Champions. Vittoria esterna tedesca quotata 1.67 da William Hill, mentre Bwin propone a 4.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 5.00 quanto investito sul successo interno degli andalusi. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet offre rispettivamente a 1.66 e 2.28 le quote relative a over 2.5 e under 2.5.

